المصدر: الإمارات اليوم

مؤتمر

لاحظ صحافيون قاموا بتغطية المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة منتخب الإمارات مع سورية في تصفيات المونديال، تأخر موعد المؤتمر لمدرب سورية الذي أقيم بعد أكثر من ساعتين من مؤتمر مدرب الإمارات، ما اضطرهم للانتظار كل هذا الوقت.

مهلة

منحت إدارة أحد أندية المحترفين، مع قرب موعد الانتقالات الشتوية للاعبين، مدرب الفريق مهلة قصيرة لتحديد ما إذا كان يرغب في استمرار اللاعب الأجنبي الكبير، وذلك حتى تتمكن من إيجاد البديل المناسب.

أسامة

نشر لاعب خورفكان السابق، العراقي أسامة رشيد، في حسابه «إنستغرام» خبراً يفيد بتعاقده مع فريق فيزيلا، أحد أندية دوري المحترفين البرتغالي، مشيداً بتجربته مع خورفكان، ومتمنياً النجاح مع فريقه الحالي.

مقابلة

نادٍ في الدرجة الأولى طلب من مدرب الفريق عدم الإدلاء بتصريحات صحافية، لاعتقاده أن ذلك سيؤثر في حظوظه بالمنافسة، وبالرغم من ذلك، لايزال الفريق بموقف لا يحسد عليه في تحقيق حلم الصعود.

مفاوضات

أبدت إدارة أحد أندية المحترفين استياءها من دخول نادٍ منافس في مفاوضات مع لاعب أجنبي في فئة المقيمين في الفريق، مشيرة إلى أن اللاعب مرتبط بعقد مع النادي، ويجب على إدارة النادي المنافس أن تتواصل بشكل رسمي مع إدارة النادي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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