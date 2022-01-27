"الدار" شريكا عقاريا لنادي مانشستر سيتي

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت شركة "الدار العقارية"، الرائدة في تطوير وإدارة الأصول العقارية في دولة الإمارات، إبرام اتفاقية شراكة مع نادي مانشستر سيتي والتي بموجبها تصبح شريكاً عقارياً حصرياً للنادي الإنجليزي.

وأكدت الشركة في بيان صحافي أن الشراكة ستشهد تعاون النادي الإنجليزي والدار من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة على مستوى المنطقة ضمن القطاع العقاري والتجزئة وتدريب كرة القدم. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكّن الدار من استخدام العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية للنادي الإنجليزي "مان سيتي" من أجل الترويج لمشاريع سكنية مُختارة بين أوساط جمهور النادي في جميع أنحاء العالم. وتتضمن الشراكة تحقيق مكاسب تعود بالنفع على المجتمعات المحلية من خلال المساهمة في تطوير مشهد كرة القدم المحلي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

فضلاً عن ذلك، تنص الشراكة على عرض العلامة التجارية لشركة الدار في ملعب الاتحاد خلال مباريات الفريق على مدار العام. كما ستقوم الدار بإتاحة الفرصة أمام جماهير النادي في دولة الإمارات وملعب الاتحاد وحول العالم للمشاركة في حملات وفعاليات حصرية بالتعاون مع نجوم الفريق ومدربه.

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