رابطة المحترفين تنظّم «منتدى تطوير الدوري الإماراتي» الأحد المقبل

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تنظيم «منتدى تطوير الدوري الإماراتي»، بمشاركة وحضور خبراء في كرة القدم، وممثلي الأندية المحترفة، الأحد المقبل، من الساعة 12:00 ظهراً إلى 2:30 عصراً، في فندق «ريكسوس بريميوم جي بي آر» دبي.

ويعد المنتدى المرتقب الأول من نوعه في مسيرة الاحتراف، من حيث المشاركة النوعية لنخبة من الخبراء العالميين، وبحضور المديرين الفنيين لأندية دوري المحترفين، والمختصين في المجال، فضلاً عن حضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة. ويشمل المنتدى المرتقب الجوانب التطويرية لكل مسابقات المحترفين ودوري أدنوك للمحترفين، بهدف إحداث تطوير في مختلف الجوانب المرتبطة بكرة القدم ومسابقات المحترفين، سواء على المستوى الفني أو التسويقي والتنافسي للجماهير، وغيرها.

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