8 لاعبين خارج قائمة الأهلي المصري في مونديال الأندية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تأكد غياب ثمانية لاعبين عن فريق الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام في أبوظبي في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، حيث ينتظر أن تخلو قائمة الفريق من كل من: بدر بانون وصلاح محسن وحسام حسن ومحمود متولي وأكرم توفيق ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا، بسبب الإصابات، بالإضافة إلى محمود عبدالمنعم (كهربا) للخروج على سبيل الإعارة إلى نادي هاتاي التركي.

وينتظر أن تصل بعثة الفريق إلى أبوظبي يوم الإثنين المقبل، حيث تضم 65 شخصاً، بينهم 30 لاعباً.

وشدّد الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي المصري، بقيادة الجنوب إفريقي بيتشو موسيماني، على الالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة التي تسبق سفر الفريق إلى أبوظبي، بالاتفاق مع الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق.

وقال أبوعبلة في بيان صحافي: «هناك إجراءات طبية مشددة في النادي، خصوصاً في تدريبات فريق الكرة، من أجل المحافظة على الجميع قبل المشاركة في كأس العالم للأندية».

وأكد أبوعبلة أن هناك تطبيقاً صارماً للإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم المستمرة، إلى جانب المسحات التي يخضع لها الجهازان الفني والطبي واللاعبون وكل منظومة الكرة بالنادي.

ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهازان الفني والإداري لمسحة طبية جديدة بمعدل كل 48 ساعة.

وتأتي المسحة الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية الدورية التي يتخذها الجهاز الطبي للاطمئنان على حالة الفريق، في ظل انتشار فيروس كورونا، ولضمان سفر البعثة بكامل قوتها، خصوصاً أن الأجواء بالعاصمة أبوظبي الأفضل من حيث التعامل مع الفيروس واتخاذ التدابير الوقائية كافة.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت ابتعاد أكثر من لاعب عن صفوف الفريق بسبب الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وهو ما دفع الجهاز الفني بالاتفاق مع نظيره الطبي، إلى تشديد الإجراءات الاحترازية، خصوصاً أن الفريق في حاجة لجهود كل لاعبيه، مع غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع المنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا.

على الجانب الآخر، أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، انتهاء الإجراءات الخاصة بسفر أكرم توفيق، لاعب الفريق إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وأوضح عبدالحفيظ أن أكرم غادر رفقة طبيب الفريق إلى ألمانيا لإجراء الفحوص الطبية والتحاليل اللازمة قبل إجراء العملية الجراحية.

وأشار مدير الكرة بالنادي إلى أن أكرم توفيق سيجري جراحة الرباط الصليبي غداً في أحد المراكز المتخصصة بألمانيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news