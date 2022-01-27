«إكسبو 2020 دبي» يستضيف الفعاليات الترويجية لمونديال الأندية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استضاف «إكسبو 2020 دبي» الفعاليات الترويجية لبطولة كأس العالم للأندية «FIFA الإمارات 2021» على مدار ثلاثة أيام، ضمن ساحة الرياضة «Sports Arena» في المعرض الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

وتأتي الفعاليات الترويجية كجزء من الأنشطة التفاعلية التي أطلقتها اللجنة المنظمة للبطولة، بهدف تحقيق التأثير الإيجابي في مختلف فئات المجتمع بالدولة.

وقال بيان صحافي: «تواجدت الفعاليات ضمن إكسبو 2020، الحدث العالمي الأكبر الممتد لمدة 6 أشهر، والمستقطب للزوار من جميع أنحاء العالم، بهدف تشجيع فئات المجتمع على التفاعل مع الفعاليات الرياضية العالمية وتعزيز نمط الحياة الرياضية والصحية، إلى جانب الترويج للبطولة المرتقبة».

وأتيحت الفرصة الأولى من نوعها للجماهير للتفاعل والتقاط الصور مع كأس البطولة الرسمي.

وظهرت الكأس لأول مرة في نسخة بطولة «كأس العالم للأندية» عام 2005 المقامة في طوكيو.

كما شهدت الفعالية الترويجية ضمن «إكسبو 2020» تقديم «ظبي»، التعويذة الرسمية للبطولة المقدمة من «علي بابا كلاود»، بهدف التفاعل مع الأجيال الجديدة من عشاق كرة القدم. وتستمر رحلة «ظبي» في مختلف أنحاء الإمارات، ويمكن للجمهور متابعتها من خلال القنوات الرسمية للبطولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُقام بطولة كأس العالم للأندية وفق نظام خروج المغلوب بمشاركة سبعة أندية عالمية، وتنطلق منافساتها يوم الخميس 3 فبراير بلقاء يجمع نادي الجزيرة ممثل الإمارات في البطولة، مع فريق إيه إس بيراي، ممثل اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم.

وتشمل قائمة الأندية المشاركة في المنافسات من أبطال القارات: نادي مونتيري المكسيكي ممثل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي، ونادي تشلسي الإنجليزي بطل أوروبا ونادي بالميراس البرازيلي الفائز بلقب قارة أميركا الجنوبية، ونادي الهلال السعودي بطل آسيا والنادي الأهلي المصري بطل إفريقيا.

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