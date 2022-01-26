9 من المصنفات الأوائل يشاركن في بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2022

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس المقررة خلال الفترة من 14 إلى 19 فبراير المقبل، عن مشاركة قائمة مميزة من أبرز اللاعبات في العالم، تضم تسعة من المصنفات العشر الأوائل و17 من أفضل 20 لاعبة، فضلاً عن خمس فائزات باللقب تتقدمهن غاربيني موغوروزا حاملة اللقب.

تبدأ البطولة التي تقام على ملاعب سوق دبي الحرة باحتفالية السنة الـ22 لرابطة محترفات التنس تزامناً مع الذكرى السنوية الـ30 لبطولات الرابطة 500 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة رابطة محترفي التنس للرجال بعد ختام بطولة السيدات، ويبرز من بين المشاركين دينيس شابوفالوف الفائز ببطولة ويمبلدون لعام 2021 والمتأهل لنصف نهائي بطولتي سوق دبي الحرة وكوينز كلوب ووصيف بطولتي جنيف واستوكهولم، إلى جانب روبرتو باوتيستا أغوت الحاصل على لقب بطولة دبي للتنس.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة كولم ماكلوكلين: «نفخر باستضافة نجوم عالميين (..) ونتطلع للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لبطولة الرجال، آملين أن ترتقي البطولة الحالية إلى المستوى القوي للمنافسات التي تشتهر بها بطولة رابطة محترفي التنس».

من جهته، قال مدير البطولة صلاح تهلك: «جذبت البطولة مجموعةً من أفضل اللاعبات المتميزات، ورغم احتدام المنافسات والترشيحات التي تصبّ في مصلحة المصنفات الأوائل، فإن السنوات الماضية شهدت مفاجآت عديدة».

وسيتم طرح تذاكر البطولة المميزة للبيع عبر الإنترنت اعتباراً من غد 27 يناير 2022 الساعة 9 صباحاً من خلال الرابط

www.dubaidutyfreetennischampionships.com، وتبدأ الأسعار من 55 درهماً إماراتياً، وتتوافر التذاكر في ملعب دبي لكرة المضرب اعتباراً من 8 فبراير. ودعت اللجنة المنظمة إلى شراء التذاكر باكراً لأنه سيتم تطبيق قيود الإغلاق.

قائمة أبرز المشاركات

- غاربيني موغوروزا.

- سيمونا هاليب.

- إلينا سفيتولينا.

- بيترا سفيتولينا.

- بيليندا بنشيتش.

- أرينا سابالينكا.

- باربورا كرجتشيكوفا.

- ماريا سكاري.

- أنيت كونتافيت.

- أُنس جابر.

- كوكو جوف.

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