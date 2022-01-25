أساطير ريال مدريد: «إكسبو 2020 دبي» مستمر في إبهار العالم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

قال أسطورة ريال مدريد الأسبق، البرازيلي روبرتو كارلوس، وزميله في الفريق النجم الدولي الإسباني ألفارو البيروا، إن «إكسبو 2020 دبي» مستمر في إبهار العالم أجمع بما يقدمه من جديد في كل يوم بشكل عام، والرياضة على وجه التحديد.

وحرص النجمان على التفاعل والإجابة عن تساؤلات جمهور ريال مدريد، الذي حضر أمس فعالية «أساطير ريال مدريد»، التي أقيمت في مركز اللياقة البدنية والملاعب في منطقة التنقل في «إكسبو دبي 2020»، في فعالية تخللها توزيع الهدايا التذكارية، وقمصان ريال مدريد الموقعة من النجوم.

وشدد كارلوس وإلبيروا للجمهور على أن ريال مدريد هو النادي الأفضل في العالم في جميع الأوقات، ولطالما ضم نخبة نجوم الكرة على العالم، من أبرزهم، بحسب وصفهما، البرازيلي رونالدو، والإسباني راؤول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وغيرهم الكثير.

وقال روبيرتو كارلوس، المتوج مع منتخب البرازيل بكأس العالم 2002، وصاحب 370 مباراة بقميص ريال مدريد بين عامي 1996 و2007، في حديثه لجمهور النادي الملكي: «سعيد بوجودي في هذا المعرض الذي يواصل في كل يوم إبهاره المتجدد في شتى المجالات، ومنها الرياضية، خصوصاً أن هذه الفعالية أتاحت لي فرصة لقاء جمهور النادي الملكي الغفير في دبي».

وأضاف: «تكريمي هنا في فعالية أساطير ريال مدريد مصدر فخر لي، إلا أن هناك الكثير من النجوم الذين من وجهة نظري يتفوقون عليّ في هذه التسمية لعبوا بقميص النادي الملكي، ومن أبرزهم البرازيلي رونالدو، الذي يعتبر أفضل من حمل رقم 9 في تاريخ كرة القدم، وأحد أبرز اللاعبين الذين عاصرتهم في ريال مدريد، والمنتخب البرازيلي».

ورفض كارلوس إبداء رأيه حول سؤال توجه به الجمهور، يتعلق بمن الأفضل بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مكتفياً بالقول: «نيمار هو أفضل لاعب في العالم».

واختتم كارلوس حديثه، بالإجابة عن حظوظ منتخب بلاده في مونديال 2022، وقال: «نجوم السامبا قادرون على السير بعيداً في مونديال 2022، ومن المنتخبات المرشحة بقوة للفوز باللقب، لما يضمه المنتخب من جيل مميز من اللاعبين بقيادة النجم نيمار».

من جهته، قال الدولي الإسباني ألفارو البيروا، الذي لعب بقميص ريال مدريد بين عامي 2004 و2016: «(إكسبو 2020 دبي) متفرد في مدى الاهتمام الذي يوليه بكل القطاعات، ومنها الرياضية».

وأضاف: «الوجود في فعالية الأساطير، والتفاعل مع جمهور النادي العريق في دبي، يمنحني السعادة، وتعيدني إلى الزمن الجميل الذي عاصرته في النادي، والنجوم الذين هم أساطير بالفعل، الذين صنعوا الفرحة والإنجازات لريال مدريد، وأخص بالذكر راؤول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وغيرهم الكثير من الأجيال السابقة، الذين يستحقون لقب الأسطورة».

وعن حظوظ إسبانيا في كأس العالم 2022، قال: «المهمة لن تكون سهلة، في ظل وجود منتخبات قوية، مثل البرازيل، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا»، معرباً في الوقت ذاته عن تفاؤله بقدرة المنتخب الإسباني على تكرار إنجازه في مونديال 2010، حين حققت إسبانيا لقبها الأول تاريخياً في بطولات كأس العالم.

روبيرتو كارلوس:

• «ليس ميسي ولا رونالدو.. نيمار أفضل لاعب في العالم».

• «ريال مدريد النادي الأفضل في العالم بجميع الأوقات».

• «رونالدو البرازيلي أفضل من حمل رقم 9 في تاريخ الكرة».

ألفارو البيروا:

• «(إكسبو 2020 دبي) متفرد في اهتمامه بالرياضة».

• «فعالية الأساطير تعيدني إلى الزمن الجميل في ريال مدريد».

• «المنتخب الإسباني قادر على تكرار إنجازه في مونديال 2010».

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