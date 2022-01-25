«أبوظبي الرياضية» تعلن عن خطتها لبث كأس العالم للأندية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «قنوات أبوظبي الرياضية» التابعة لـ«أبوظبي للإعلام» عن خطتها البرامجية المواكبة لبث مباريات كأس العالم للأندية 2021 التي تستضيفها أبوظبي، والتي حصلت على حقوق بثها حصرياً في كل من الإمارات ومصر والكويت.

وقالت في بيان أمس: «تتضمن الخطة مجموعة مميزة من البرامج الخاصة واستوديوهات التحليل الرياضي والبث المباشر وتستضيف نخبة من أبرز نجوم الكرة العالمية واللاعبين والمدربين من ضيوف العاصمة أبوظبي، التي ستغدو عاصمة للرياضة العالمية، وستكون محط أنظار عشاق الكرة حول العالم، لمتابعة فعاليات البطولة العالمية المرموقة في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل».

وأضافت: «سيكون البرنامج اليومي الرئيس هو برنامج «مع يعقوب» في تمام الساعة 12 ليلاً، والذي يتناول فيه الإعلامي يعقوب السعدي، ولمدة ساعتين، البطولة بجميع تفاصيلها ويعرض أبرز القضايا والمحاور المحيطة بها، ليناقشها ويحللها ويعرض أبرز النتائج وآخر الأخبار والمقابلات والتقارير الخاصة».

وأضاف: «تنطلق التغطية اليومية صباحاً مع برنامج (مونديال كافيه) اليومي في تمام الساعة 12:00 لمدة ساعة ونصف، والذي يتناول الحدث العالمي الأهم الذي تستضيفه أبوظبي ويعرض نقاشات حول الأندية المشاركة وحظوظها وأبرز اللاعبين المشاركين، بالإضافة لآخر أخبار البطولة، ويقدم للمشاهد كل الكواليس، وينقله إلى كل التفاصيل بمشاركة أربعة ضيوف يمثلون أبرز الأندية المشاركة».

وتابع البيان: «كما تضم الخطة برامج، (Reporters) و(تحدي المونديال) و(المونديال Head Coach)، و(مونديال Tour) و(المونديال اليوم)، و(جولة في أبوظبي).

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