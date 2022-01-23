منافسات مثيرة في بطولة الظفرة لجمال الخيل

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

شهد آخر الأشواط المؤهلة للمنافسات النهائية لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، منافسات مثيرة، حيث أحرز «دي لشاط» لمربط الريماس، المركز الأول في القسم «أ» للأمهار عمر ثلاث سنوات، و«سكاب» لمربط سراب في القسم «ب». وتصدر «ميسم الهواجر» لخالد الكعبي، القسم «أ» للفحول عمر 4-6 سنوات، ونال «حزم الهيثم» لعنود المنصوري صدارة القسم «ب»، بينما تصدر الفحول عمر 7-9 سنوات القسم «أ» «كيو اس مارزيو» لمربط الغزال، و«مراد الزبير» في القسم «ب»، وانتزع «إي اس جوال» صدارة الفحول عمر 10 سنوات وما فوق.

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