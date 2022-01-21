نجوم الأولمبياد الخاص في دورة تدريبية للغولف برفقة بطل العالم هارينغتون

المصدر: الإمارات اليوم

شارك أربعة من فريق غولف الأولمبياد الخاص الإماراتي بدورة تدريبية، برفقة البطل وكابتن بطولة كأس رايدر الأوروبية 2020، بادريغ هارينغتون، بالتزامن مع انطلاق بطولة (أبوظبي إتش إس بي سي)، في ملعب ياس لينكس.

حضر الدورة طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة لأولمبياد الخاص الإماراتي، حيث استهل علي بن صمادية وسيف القبيسي وفنسنت بور وجابي سنودن بداية الدورة برفع علم فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي لمواجهة هارينغتون في تحدٍ من ثلاثة أجزاء هي، التسديدة الأقرب إلى سارية العلم المثبت بالقرب من الحفرة وأقرب تسديدة قصيرة ومنخفضة السرعة نحو الحفرة وتحدي تسديدة بنكر، حيث حقق فريق الأولمبياد الخاص نجاحاً رائعاً بعد فوزه باثنتين من أصل ثلاث مهماتٍ.

وكان تحدي تسديدة بنكر هو الأبرز في المنافسة الحماسية، حيث أشاد هارينغتون بإحدى تقنيات البنكر التي أدى خلالها الفريق مهاراتٍ تضاهي أداء المحترفين.

وحظي صمادية في وقتٍ سابق من يوم المنافسة بتجربة لا مثيل لها عندما لعب مع هارينغتون في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للهواة والمحترفين (برو-آم)، التي تمنح مجموعةً من لاعبي الغولف الهواة كل عام فرصة مثالية للعب جنباً إلى جنب مع بعض أبرز النجوم في لعبة الغولف لرفع الستار عن بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف.

واستهل الإماراتي البالغ من العمر 17 عاماً مسيرته في رياضة الغولف قبل ثلاثة أعوام، وبعد شهرين فقط من بدء ممارسته لهذه الرياضة قام بتمثيل دولة الإمارات في الأولمبياد الخاص الذي استضافته أبوظبي في عام 2019.

ولطالما ارتبط اسم هارينغتون بالأولمبياد الخاص، إذ كان سفيراً عالمياً للمنظمة منذ عام 2010.

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