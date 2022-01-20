أروابارينا يتفق مع أحد أندية دوري المحترفين

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، اتفق مع أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، لتولي تدريبه بداية من الموسم المقبل، وذلك تجنباً لفسخ عقد المدرب الحالي للفريق، في حال عدم التوصل إلى صيغة اتفاق بين النادي والمدرب لإنهاء العقد بالتراضي.

وأكد مصدر مقرب من مدرب الوصل وشباب الأهلي السابق، أنه أحد أندية دوري المحترفين تواصل مع المدرب الذي لا يرتبط بأي فريق منذ رحيله عن تدريب بيراميدز المصري في العام الماضي، لافتاً إلى أن أروابارينا أبدى موافقته على العرض، خصوصاً أنه يشعر بارتياح كبير للمعيشة في الدولة.

وأوضح أن النادي أبلغ أروابارينا بأن من الوارد الاستعانة به خلال الموسم الحالي في الدور الثاني من الدوري، في حال التوصل إلى صيغة اتفاق مع مدرب الفريق الحالي لفسخ العقد بالتراضي.

ولن يحتاج أروابارينا إلى وقت طويل للتأقلم مع الفريق الجديد، في حال إتمام الصفقة، لسابق معرفته الكبيرة بكل تفاصيل الكرة الإماراتية.

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