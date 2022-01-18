«زيورخ» تظفر بلقب الحول في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

واصلت «زيورخ» تألقها اللافت بحصولها على لقب الشوط الرئيس للحول في مهرجان ولي عهد دبي للهجن، أمس، في تحديات سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، والتي أقيمت على مدار 16 شوطاً صباحياً، و12 شوطاً في الفترة المسائية، وأقيمت السباقات لمسافة ثمانية كيلومترات، بمشاركة مطايا تنحدر من سلالات عريقة وقوية في عالم سباقات الهجن.

وحققت «زيورخ» المركز الأول لمالكها سعيد جابر عبدالله محمد، وأهدته صدارة الشوط الرئيس للحول المحليات، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 12:31:9 دقيقة، بينما كانت «طموح» على قدر طموح مالكها مبارك محمد ثاني بن قطامي السويدي، الذي دفع بها على قمة الحول المهجنات في ثاني الأشواط بزمن 12:38:8 دقيقة.

وأنهى «مسعف»، ملك مبارك سعد سعيد ضحيه العامري، الشوط الثالث المخصص للزمول المحليات في توقيت قدره 12:52:7 دقيقة، ليهدي مالكه ناموساً غالياً، بينما ذهب رابع أشواط الفترة المسائية إلى «مبلش»، ملك علي غانم سعيد العلم الخيارين، الذي تمكن من كسب تحدي الزمول المهجنات بزمن بلغ 12:51:4 دقيقة.

• تحديات سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل أقيمت على مدار 16 شوطاً صباحياً، و12 مسائياً.

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