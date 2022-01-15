"دبي لأصحاب الهمم" يفوز على نادي الثقة في "سلة الكراسي المتحركة"

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

حقق نادي دبي لأصحاب الهمم الفوز على نادي الثقة ضمن منافسات دوري كرة السلّة على الكراسي المتحركة، بنتيجة 74 -22.

وبدأ نادي دبي مبكراً بالتفوق حين انتهت الفترة الأولى بنتيجة 25-2, بينما استمر التفوق طوال مجريات اللقاء وخلال باقي فترات المباراة، حيث كانت نتيجة الفترة الثانية 41-6 , الفترة الثالثة 57-14 والفترة الرابعة والنتيجة النهائية كانت 74-22. وبتلك النتيجة يرتقي نادي دبي لصدارة جدول المسابقة، بعد أربع جولات في حين يظل نادي الثقة ثالثا في الترتيب العام للمسابقة.

 

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