العتيبة: الفوز بجائزة الإبداع الرياضي يعكس النقلة النوعية للملاكمة

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة، الفائز بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في فئة الإداري المحلي، أنس العتيبة، أن الفوز بالجائزة يعكس المكانة المميزة التي أصبحت عليها رياضة الملاكمة في الوسط المحلي والعالمي، إذ لم يسبق لأي إداري في رياضة الملاكمة أن فاز بها منذ أن تم الإعلان عنها، وهو ما يترجم صحة ودقة النهج الذي تسير عليه اللعبة فنياً وإدارياً.

وتوجه أنس العتيبة بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة التي مكّنت المواطن الإماراتي من نيل أعلى المناصب، والفوز بأهم وأكبر الجوائز على مستوى العالم.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز بالجائزة يؤكد أن رياضة الملاكمة تعيش في بيئة مثالية ونموذجية ضمن مراحل النهوض باللعبة بشكل سليم، ونيل هذه الجائزة يعتبر تثميناً مهماً للجهود التي بذلها فريق العمل في اتحاد الإمارات للملاكمة، والخطط الاستراتيجية المدروسة والمعتمدة، وأن العمل يسير وفقاً لأفضل المواصفات العالمية».

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