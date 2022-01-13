1000 موظف يتنافسون في 18 لعبة رياضية بدورة الشركات

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

أعلن مجلس دبي الرياضي، وشركة كوربوريت سبورتس، عن مشاركة أكثر عن 1000 موظف وموظفة في دورة الألعاب الرياضية للشركات الخاصة والحكومية، التي تقام يومي 15 و16 الجاري، وتقام منافساتها في 18 لعبة رياضية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، أمس، بحضور كل من مدير قسم الرياضات المجتمعية في مجلس دبي الرياضي أحمد إبراهيم، والمدير التنفيذي لكوربوريت سبورتس، الشركة المنظمة للدورة، محمد الحصري.

وأعرب محمد الحصري عن تطلعه بأن تواصل هذه الدور نجاحاتها التي حققتها منذ انطلاقتها في عام 2019.

بدوره، قال أحمد إبراهيم: «حققت هذه الدورة خلال النسخ السابقة نجاحاً كبيراً، ومازالت تحقق أهدافها من خلال النمو المتزايد في أعداد المشاركين، بفضل حسن الإعداد والأهداف المرسومة».

وتشمل الدورة إقامة 18 مسابقة رياضية، هي: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة الشاطئية، الكريكت، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، السباحة، البادل تنس، التجديف، الفوسبول، الكارتينغ، تحدي اللياقة البدنية، تحدي الفرق، الجري، الشطرنج، رمي السهام، القوس والسهم، والألعاب الإلكترونية. وستقام المنافسات في المدرسة السويسرية الدولية العلمية في دبي، ودبي موتور سيتي لمنافسات الكارتينغ، وخور دبي.

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