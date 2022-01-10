الإسبانية برونا تتوَّج بلقب السيدات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

فازت الفارسة الإسبانية برونا أوماتيل بلقب سباق السيدات في ثاني أيام مهرجان ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 82 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة. وحسمت برونا أوماتيل اللقب على صهوة الجواد «أكرم دو فلورنس»، المملوك إلى إسطبلات إم 7، بعدما جاءت في المركز الثالث في المرحلة الأولى، وحافظت على المركز نفسه في المرحلة الثانية، ثم تقدمت إلى الوصافة في الثالثة، قبل أن تصعد إلى الصدارة في الرابعة، بينما جاءت ثانية الفارسة الأوروغويانية سيسيليا غارسيا على الجواد «السيل»، المملوك إلى إسطبلات إم 7، وحلت ثالثة الفارسة الأرجنتينية ماريا سانتينا على صهوة الجواد «أيوف لا ليزون» المملوك إلى إسطبلات إف 3.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق فقد شهدت المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً تصدر الفارسة ميرا جاسم الأنصاري السباق على صهوة الجواد «بيت جان العين»، المملوك إلى إسطبلات البوادي، وجاءت في المركز الثاني الأرجنتينية كاتالينا باستونس، ثم ثالثة برونا أوماتيل.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً تقدمت الأرجنتينية سانتينا من المركز السادس إلى الأول، بينما تراجعت متصدرة المرحلة الأولى الفارسة ميرا جاسم الأنصاري إلى المركز الثاني، وحافظت الإسبانية برونا على المركز الثالث. وتمسكت الفارسة الأرجنتينية سانتينا بالمركز الأول في المرحلة الثالثة، وتقدمت الإسبانية برونا أوماتيل من الثالث إلى الثاني، وثالثة باستونس متقدمة من المركز الخامس بزمن قدره 58:17 دقيقة، قبل أن تحسم الإسبانية اللقب في المرحلة الرابعة والأخيرة.

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