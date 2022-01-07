كأس السوبر .. كرنفال جماهيري ومهرجان ألوان و"أوبريت" يطرب الآذان (فيديو وصور)

المصدر: معاذ كمبال - العين

أضيء استاد هزاع بن زايد في مدينة العين بألوان علم الإمارات منذ وقت مبكر لاستضافته مباراة كأس السوبر بين الجزيرة والعين التي تجري الآن، فيما خطف مهرجان الأضواء في حفل الافتتاح الأنظار، إذ رسمت الأضواء على أرضية الملعب كلمة "مرحبا" بكل اللغات، وهو شعار المباراة الذي اختير له مسمى "الإمارات ملتقى العالم"، بينما قدم "أوبريت" باللغتين العربية والإنجليزية لم تجد الجماهير الحاضرة خياراً سوى توثيق اللحظات عبر كاميرات هواتفها النقالة.

وكان محيط الاستاد شهد منذ الساعة الرابعة عصراً حضوراً جماهيرياً غفيراً للاستمتاع بأجواء الفعاليات، التي نظمتها رابطة المحترفين في منطقة الجماهير، والتي شهدت مسابقات تراثية وتحديات في ترويض الكرة، والتسديد ومباريات مصغرة، كما قدمت الفرق الاستعراضية المحلية والأجنبية فواصل موسيقية.

وشهدت المدرجات حضوراً جماهيراً فوق المتوسط من جانب طرفي المواجهة، فيما كان شباب الأهلي سير حافلات لنقل الجماهير من جميع إمارات الدولة لحشد أكبر عدد من المشجعين للفريق، وقدم نادي الجزيرة لجماهيره خدمة فحوصات "بي سي أر" مجاناً مع التذكرة.

ومن جانبه قال رئيس رابطة المحترفين عبدالله ناصر الجنيبي، في تصريحات صحافية: نحتفل بكأس السوبر الإماراتي، ونضع لها شعار «الإمارات ملتقى العالم»، كوننا نؤمن أن هذا الشعار يجسد دور دولة الإمارات العربية المتحدة، الرائدة في جميع المجالات، والتي تعد ملتقى العالم حقيقة لا افتراضاً ولا شعاراً".

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