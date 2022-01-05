الوحدة الإماراتي يتعاقد مع صديق كريستيانو رونالدو

المصدر: سيد مصطفى-دبي

أعلن نادي الوحدة تعاقده مع البرتغالي أدريان سيلفا (32 عاما) في صفقة انتقال مجاني لمدة عامين، قادما من سامبدوريا الإيطالي، من أجل دعم صفوفه للمرحلة المقبلة الحاسمة التي ينافس فيها الفريق على عدة بطولات.

وقال الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مرحبا بأدريان سيلفا في موطن الأبطال.. تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع الدولي البرتغالي أدريان سيلفا لمدة موسمين".

وأضاف البيان: "تتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب وأن يلبي أهداف وتطلعات قيادة وإدارة وجماهير نادي الوحدة".

وسبق للاعب البرتغالي أن دافع قميص ليسر سيتي في الفترة من 2017 إلى 2020، لكنه لم يظهر معه كثير وقضى الموسم الأخير معارا إلى موناكو الفرنسي.

وكان أدريان سيلفا ضمن تشكيلة منتخب البرتغال الفائزة بلقب "يورو 2016" بقيادة كريستيانو رونالدو، وشارك معه كذلك في كأس العالم 2018 بروسيا.

ولم يحدد بيان نادي الوحدة، المكان الذي سيشغله "أدريان"، على حساب أي من اللاعبين الأجانب الموجودين في قائمة العنابي حاليا.

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