مروان بن غليطة رئيساً لمجلس إدارة نادي النصر

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلن مجلس دبي الرياضي في بيان رسمي، اليوم الإثنين، بأن "الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي أصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد للنادي برئاسة مروان بن غليطة ويضم في عضويته إبراهيم حسين الفردان نائبا للرئيس، وعبد الرحمن أبو الشوارب، ومنصور رحمة الفلاسي، وعبد الرزاق السيد الهاشمي، ومحمد أحمد المري، وجمال عبد الله لوتاه، أعضاءً".

وأضاف: "سيتولى المجلس الجديد مهام عمله لمدة ثلاث سنوات مقبلة".

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