فهد علي يتوّج بلقب كأس رئيس الدولة للقدرة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توّج الفارس فهد علي حسن على صهوة الجواد «برونكس» لإسطبلات سيح السلم 2، بطلاً لسباق كأس رئيس الدولة لركوب القدرة والتحمل (نجمتان) لمسافة 120 كيلومتراً، وفق التصنيف الدولي، والذي أقيم أمس بقرية بوذيب الدولية للقدرة. وسيطر الفارس فهد علي، على مجريات السباق الذي شارك فيه 66 فارساً وفارسة، في آخر مرحلتين، مسجلاً زمناً وقدره 5:44:24 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 20.90 كلم/ساعة.

ونال المركز الثاني الفارس أحمد علي المرزوقي على صهوة الجواد «ارابيك رفيك» لإسطبلات حديبة السلم 2، بزمن 5:47:45 ساعات، وجاء الفارس محمد سيف الفارسي على صهوة «قيصر داما» لإسطبلات المغاوير 3 في المركز الثالث بزمن 6:05:04 ساعات.

وعودة إلى السباق حلّ الفارس فهد علي في المركز الرابع في المرحلة الأولى لمسافة 38.7 كلم، قبل أن يتقدم إلى المركز الثاني في المرحلة الثانية لمسافة 30.8 كلم، والتي بذل فيها جهداً مميزاً مع جواده. واستفاد الفارس فهد علي من قوة وحيوية جواده في المرحلة الثالثة لمسافة 31.9 كلم، ليتصدر السباق، قبل أن يسجل انطلاقته الظافرة وبفارق كبير في المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20.07 كلم.

وحصد الفارس أحمد صالح الشرف على صهوة «شامبر فيكتور» من إسطبلات البراري المركز الأول، في سباق كأس رئيس الدولة المقام وفق بنود بروتوكول بوذيب برصيد 212.02 نقطة. وحل الفارس محمد علي أمين على صهوة «دكتايل داغوي» من إسطبلات البراري في المركز الثاني، برصيد 182.33 نقطة، وجاء الفارس عمر إبراهيم المرزوقي على صهوة الجواد «بوبا» لإسطبلات المغاوير في المركز الثالث برصيد 181.21 نقطة.

وصاحب الفعاليات التي ينظمها ويشرف عليها اتحاد الفروسية والسباق، سباق دولي لمسافة 100 كلم (نجمة) أقيم على هامش السباق الرئيس، وتوّجت بلقبه الفارسة البحرينية شهد وليد على صهوة «اليفيك دي فيكادي» لإسطبلات فيكتوريوس، مسجلة 4:52:47 ساعات. وتوج الفائزين أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، يرافقه كيم إليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية.

واشتمل المهرجان على سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101.5 كلم، وسباق السيدات لمسافة 101.5 كلم، وكل منهما أقيم على مدى أربع مراحل، وخصصت جوائز مالية قيمة للسباقات الثلاثة تبلغ في مجملها مليونين و300 ألف درهم.

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