أنشطة توعوية من شرطة أبوظبي لتأمين فعاليات مهرجان ليوا «تل مرعب»

المصدر: أبوظبي ■ وام

تشارك شرطة أبوظبي في تأمين فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2021 «تل مرعب»، حيث نفذت مديرية شرطة منطقة الظفرة وإدارة مرور منطقة الظفرة بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، مجموعة من الأنشطة التوعوية المصاحبة للسباق، وعززت تواصلها مع زوّار المهرجان وعرض دوريات رمال ومرصاد التي تتميز بسهولتها في التحرك بالمناطق الرملية.

وقال مدير إدارة مرور منطقة الظفرة بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، العقيد محسن سعيد المنصوري، إن شرطة أبوظبي حققت أهدافها في المشاركة المندرجة في إطار التوعية المرورية، وتوجيه المشاركين ومستخدمي الطرق بالالتزام بقواعد السلامة العامة، والسرعات المحددة وقانون السير.

وثمّن في تصريح صحافي «تجاوب الجمهور، ما أسهم في ترسيخ مفهوم السلامة للجميع، خصوصاً المهتمين بالرياضات الصحراوية».

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