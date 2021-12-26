المصدر: الامارات اليوم

أربوليدا

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن العين دخل في مفاوضات مع الدولي الإكوادوري روبرت أربوليدا (30 عاماً) مدافع ساو باولو البرازيلي، ليحل بديلاً للاعب التونسي المصاب ياسين مرياح.

ريان مينديز

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب النصر ومنتخب الرأس الأخضر ريان مينديز، تم استدعاؤه لتمثيل منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا المقبلة، التي تُقام في الكاميرون، ما يعني غيابه عن النصر في الفترة المقبلة.

إيسيلا

دخل مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا في قائمة مصغرة مكونة من 10 مدربين لتولي قيادة المنتخب الروماني، وقالت صحيفة «جي أس بي» الرومانية، إنه سيتم الاختيار النهائي خلال اجتماع في شهر يناير المقبل.

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