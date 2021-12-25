مصر تحتضن كأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يستضيف ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي في القاهرة، اليوم، المحطة 13 لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ28، ضمن برنامج سباقات الحفل الأول للهيئة العليا لسباق الخيل في مصر للموسم الشتوي.

وتقام سلسلة السباقات برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف إعلاء الخيل العربي الأصيل، والإسهام في دعم خطط الحفاظ على مسيرته التاريخية، انسجاماً مع رؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ويشهد المهرجان مشاركة 41 خيلاً، تمثل نخبة الجياد المصرية التي أعلنت جاهزيتها للتحدي والتنافس على ألقاب ستة أشواط بقيمة جوائز تصل إلى 590 ألف جنيه مصري، بما يدعم ترسيخ الرسالة السامية لسلسلة السباقات، وأهدافها الثرية الداعمة لملاك ومربي الخيل في جميع دول العالم، كما يعكس تنظيم محطة مصر متانة العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين الإمارات ومصر، والمسيرة الريادية المزدهرة في كل النواحي، ومن بينها المشهد الرياضي. من جهته، أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مطر اليبهوني، على أهمية ومكانة المحطة المصرية في أجندة السباقات السنوية للكأس الغالية، وهي تمثل ثمرة الروابط التاريخية والعلاقات المتينة المزدهرة التي تجمع الإمارات ومصر. وقال: «حريصون على دعم الملاك والمربين للخيل العربي في مصر، وتقديم هذا الحدث الاستثنائي من أجل تحقيق المشاركة الواسعة بكل السباقات والفئات، دعماً لمسيرة التطوير والتقدم للخيل العربي في مصر».

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