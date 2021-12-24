منتخب الدراجات يعسكر في الفجيرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

بدأ منتخب الدراجات معسكره المغلق في الفجيرة استعداداً لخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية في الكويت الشهر المقبل، وطواف الشارقة المقررة إقامته آخر يناير المقبل، حيث انتظم في المعسكر ستة لاعبين والمدرب الوطني بدر علي ثاني، وأحمد معيوف فني الدراجات والمدلك جون.

وأكد الأمين العام لاتحاد الدراجات، ياسر الدوخي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المعسكر يأتي قبل سلسلة من السباقات التي يشارك فيها المنتخب، وهي دورة الألعاب الخليجية في الكويت وطواف الشارقة الدولي، كما يخوض يوسف ميرزا طواف السعودية وعدداً من السباقات المهمة في بداية العام الجديد».

وانتظم في المعسكر الذي يستمر حتى الخامس من يناير المقبل كل من: يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، محمد المنصوري، وسيف معيوف، وخالد معيوف، وشارك المنتخب في سباق سيح السلم الذي أقيم عصر أمس في دبي، ثم عاد إلى المعسكر المغلق التدريبي في إمارة الفجيرة.

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