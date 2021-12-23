لجنة المنتخبات توصي بالإبقاء على مارفيك حتى مارس 2022

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقدت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم اجتماعها الأول أمس، في مقر الاتحاد بدبي، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة حميد الطاير، وأعضاء اللجنة: عبدالله بن طوق ومطر الحوسني وأحمد الطنيجي، وميشيل سالغادو مستشار اللجنة وراشد عامر مدير إدارة المنتخبات وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات مقرراً، فيما تعذر حضور سويدان النابودة نائب رئيس اللجنة لوجوده خارج الدولة.

وقال بيان صحافي: «ناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال أهمها ملف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، حيث قررت اللجنة رفع توصية لمجلس الإدارة بالإبقاء على الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك حتى نهاية عقده بالتزامن مع ختام التصفيات في مارس 2022، وتقديم كل الدعم للأبيض في بقية مشواره من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى».

وقررت اللجنة توجيه الشكر إلى كل من محمد عبيد حماد المشرف السابق للمنتخب الوطني، وخالد الكعبي إداري المنتخب على الفترة التي قضياها مع المنتخب الوطني وتكليف رئيس اللجنة وعضو اللجنة أحمد عبدالرحمن الطنيجي بالإشراف على المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، فيما تم الاستغناء عن طبيب المنتخب الوطني السيد ارتوكال ارانيك، والبحث عن طبيب جديد للعمل مع المنتخب.

وذكر البيان أن اللجنة اطلعت على برامج إعداد منتخباتنا الوطنية استعداداً للبطولات الكروية المختلفة، سواء للمنتخب الأولمبي، أو الشباب مواليد 2001، أو الناشئين 2003 و2006 وبرامج عمل مراكز التدريب والتطوير، إلى جانب الاطلاع على التقارير الخاصة بالمشاركات الماضية للمنتخبات الوطنية سواء الرسمية أو الودية. وتم استعراض بعض الأسماء المرشحة لتولي منصب المدير الفني للاتحاد ورفع أسماء أخرى لمناقشتها في الاجتماع المقبل.

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