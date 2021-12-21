معاقبة فريق بدوري الثانية لعدم توفيره مسعف في مباراة رسمية

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها الأخير برئاسة المستشار سعيد الحوطي، اعتماد خسارة فريق اتليتكو آرابيا المباراة بنتيجة صفر-3 أمام فريق فورسان هيسانيا ضمن الجولة الثامنة لدوري الدرجة الثانية لتخلفه عن عدم حضور المباراة وتحمله تكاليف الحكام وذلك بعدما نظرت في التقرير المقدم من حكم ومراقب المباراة كما اعتمدت خسارة نادي ليوا مباراته أمام فريق ريجنال بنتيجة صفر -3 وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم لعدم توفيره مسعف في المباراة ووجهت اللجنة كذلك عقوبة لفت نظر لنادي لافال يونايتد لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات وذلك لعدم إدخاله فحص أحد لاعبيه في الوقت المحدد لذلك.

وقررت اللجنة كذلك لفت نظر نادي خورفكان في مسابقة دوري الشباب لكرة القدم للصالات لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات وذلك لعدم إدخاله فحوصات مدرب الفريق على النظام الإليكتروني للاتحاد في الوقت المحدد لذلك.

ووجهت اللجنة أيضا النظر عقوبة لفت نظر لنادي بني ياس في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاما لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات بعدم إدخاله فحوصات مدرب اللياقة كما وجهت اللجنة كذلك عقوبة الإنذار لنادي الجزيرة في مسابقة دوري الأشبال تحت 15 عاما " الفئة أ" للسبب ذاته.

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