110 مديرين تنفيذيين يتنافسون في بطولة مجلس دبي الرياضي للغولف

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم النسخة الخامسة من «بطولة مجلس دبي الرياضي لغولف المديرين التنفيذيين» التي تنظّمها شركة سبورتس تو بيزنيس بالتعاون مع المجلس، في ملاعب نادي إلس للغولف بمدينة دبي الرياضية، وتنطلق منافساتها في السادس من يناير المقبل، وتحظى برعاية «ثريو»، و«أكيوراسي»، و«أرو الشرق الأوسط»، و«باك لايت ميديا»، و«كارز»، و«ايه جي إم سي بي إم دبليو»، ويشارك فيها 110 من مديري الدوائر الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، وتحدث خلاله كل من رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، المدير العام لشركة «سبورت تو بيزنيس» منظمة البطولة رسل يومانز، ورئيس قسم الرياضة المجتمعية في مجلس دبي الرياضي أحمد إبراهيم، بحضور رعاة الحدث من الشركات المختصة بمختلف مجالات العمل.

وقال أحمد إبراهيم: «نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي تحققه هذه البطولة عاماً بعد آخر، وتحقيق أهدافها الرياضية في نشر وتطوير رياضة الغولف، حيث نمتلك أفضل ملاعب الغولف في العالم، وكذلك الأهداف المجتمعية في تعزيز التعارف والتعاون بين جميع المشاركين».

من جانبه، قال رسل يومانز: «يسرنا أن يشارك معنا 110 من محبي رياضة الغولف من رجال الأعمال ومديري العموم والمديرين التنفيذيين بالمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات، وسيبدأ التنافس على 18 حفرة عشوائية، مصممة لتوفر تجربة لعب غولف تفاعلية رائعة، ثم يتم اختيار أصحاب أفضل رميتين من أربع رميات، ويتم بعدها التأهل لخوض منافسات 12 حفرة إضافية».

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