سيف بن فطيس يتوّج بـ «الإسكيت» في بطولة عام الخمسين للأطباق

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

توّج الرامي سيف بن فطيس، بطلاً لرماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت» ضمن بطولة عام الخمسين للأطباق، التي أقيمت في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بعد تعادله مع الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم في الرصيد بالنهائيات 58 طبقاً، ليحتكما إلى الطلقات الذهبية «الشوت أوف» التي انحازت لسيف بن فطيس لينال الميدالية الذهبية، ونال الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الميدالية الفضية، فيما احتل الرامي محمد حسن المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتلاه في المركز الرابع الرامي عبيد بن ضاوي، ثم جاء رشيد البلوشي خامساً.

وفي منافسات رماية الأطباق من الحفرة «التراب» لأصحاب الهمم فاز عيسى الزبيدي بذهبية البطولة وبرصيد 105 أطباق، وتلاه محمد هاشل الحبسي في المركز الثاني برصيد 97 طبقاً ونال الميدالية الفضية، وحل محمد الهاشمي ثالثاً برصيد 92 طبقاً، ثم سعيد المزروعي رابعاً برصيد 73 طبقاً.

أما على صعيد رماية الأطباق من الحفرة «التراب» للسيدات فقد انفردت بالصدارة عاشة محمد الياسي برصيد 97 طبقاً واستحقت الميدالية الذهبية، وتلتها فاطمة محمد في المركز الثاني برصيد 81 طبقاً ونالت الميدالية الفضية، ثم عائشة حاتم في المركز الثالث برصيد 52 طبقاً ونالت الميدالية البرونزية، واحتلت شقيقتها انتصار حاتم المركز الرابع.

وعقب النهائيات قام الشيخ حشر بن خليفة آل مكتوم والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والشيخ خليفة بن سعيد آل مكتوم بتتويج الفائزين في رماية «الإسكيت» ورماية التراب لأصحاب الهمم والسيدات كما تم تكريم حكام البطولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news