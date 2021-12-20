«الصقور» يعلن بداية تحليق الكأس من الطابق الـ 16

المصدر: منصور السندي ومحمد أبوإسماعيل ■ دبي

يقص فريقا الإمارات وضيفه بني ياس عند الساعة 16:45 من مساء اليوم، شريط مباريات دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، التي تقام بنظام خروج المغلوب، وتستكمل المواجهات غداً بلقاء خورفكان مع الوصل عند الساعة 16:45، والجزيرة مع العروبة 16:50، والوحدة مع عجمان 19:45، والنصر مع العين 19:45، وتستأنف المواجهات بعد غدٍ، بثلاث مباريات تجمع اتحاد كلباء مع العربي 16:45، والظفرة مع شباب الأهلي 16:50، والشارقة مع حتا 19:45.

وفي مباراة اليوم، يسعى فريق الإمارات «الصقور» إلى تكرار الفوز على ضيفه في مسابقتين مختلفتين بعد أن كان قد نجح في العودة من أبوظبي بثلاث نقاط ثمينة في كأس رابطة المحترفين بداية الشهر الحالي عقب تحقيق الفوز على بني ياس في أبوظبي بهدف دون مقابل.

وقدم «الصقور» مباريات جيدة في كأس الرابطة، على عكس بطولة الدوري التي لم ينجح بتحقيق أي نتيجة إيجابية بها، وتعرض للخسارة في 10 مباريات متتالية، مما يدفع الفريق لمحاولة الظهور بشكل جيد في بطولة الكأس واستغلال عامل الأرض من أجل تحقيق أول فوز في بطولة ينافس بها فرق الدوري.

في المقابل، يبحث بني ياس عن استعادة ذاكرة الموسم الماضي الذي قدم فيه أروع العروض وحصل فيه على المركز الثاني ببطولة الدوري، وكان منافساً على اللقب حتى الجولات الأخيرة قبل أن يتعرض لسلسلة من النتائج السلبية بداية الموسم الحالي جعلته في مركز متأخر على جدول الترتيب.

من جهته، أكد مدرب الإمارات، المغربي طارق السكتيوي في مؤتمر صحافي أن «التحضيرات للمباراة مضت بشكل جيد وباحترافية كبيرة من اللاعبين»، مشيراً إلى «الإصرار الكبير الذي يتمتع به جميع أفراد الفريق للخروج بنتيجة إيجابية». وأشار إلى إمكانية المضي قدماً في هذه البطولة، وقال: «لا يوجد ما يمنع ذلك، صحيح أنها مهمة صعبة لكنني أثق في مقدرات اللاعبين وأعتقد أنهم قادرون دائماً على تحقيق الانتصارات، ولأن الفريق يستحق وضعاً أفضل مما هو عليه الآن». وأعاد طارق السكتيوي تفاؤله إلى ثقته في الفريق ولإيمانه بأن كرة القدم لا تعرف المستحيل وتعطى من يجتهد، مؤكداً أنه يتمسك مع لاعبيه بالقتال المستمر، وقال: «إن بني ياس فريق قوي ومحترم ولديهم مدرب ممتاز ولاعبون على مستوى عال ونحن لا نقل عنهم، بوقفة الجماهير خلف اللاعبين والدعم المتوفر من الإدارة يمكننا الفوز، علينا فقط أن نؤمن بأن ذلك يمكن أن يتحقق في أرضية الملعب بالعطاء الجاد وبدعم الجماهير من المدرجات».

نظام البطولة

حدد اتحاد كرة القدم من خلال لائحة مسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021-2022 خارطة طريق المسابقة بدءاً من دور الـ16 الذي سينطلق اليوم حتى المباراة النهائية، إذ تقام مباريات هذا الدور والدور ربع النهائي بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة، فيما تلعب مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب من مباراتين، علماً بأنه تم تحديد الملاعب التي ستقام عليها مباريات دور الـ16، والدور ربع النهائي من خلال القرعة التي أقيمت في سبتمبر الماضي عن تقنية الاتصال المرئي عن بعد. ووفقاً للمادة 24 من لائحة كأس رئيس الدولة فإنه عند انتهاء المباراة في دور الـ16 والدور ربع النهائي في وقتها الأصلي بالتعادل يتم احتساب وقت إضافي من شوطين مدتهما 30 دقيقة بواقع 15 دقيقة لكل شوط وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم نتيجة المباراة.

وتقام المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة من مباراة واحدة وتلعب على ملعب يحدده مجلس إدارة اتحاد الكرة لاحقاً بتوصية من لجنة المسابقات.

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