بصمة ذهبية جديدة لمربط دبي في عالم جمال الخيول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجل مربط دبي للخيول العربية، أول من أمس، بالعاصمة الفرنسية باريس بصمة ذهبية جديدة في بطولة العالم لجمال الخيل العربية، التي استعادت رونقها في نسختها لعام 2021 بعد تأجيل فرضته الأوضاع الصحية العالمية العام الماضي، إذ نال مربط دبي لقب أفضل مربٍ ومنتج للمرة الرابعة، ولقب أفضل فحل منتج مجدداً، وهو من نصيب أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم»، ولقب أفضل فرس منتجة «إلي فلامينكا».

كما تمكن مربط دبي من حصد ذهبيتين ثمينتين، أولاهما مع كل من المهرة «دي بيسان» وهي من البطل العالمي الفحل «دي سراج» ابن الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «روزالينا»، والثانية مع المهر «دي شرار» من الفحل «دي سراج» والفرس العالمية «إف تي شيلا». وتمكن مربط دبي من إحراز الكأس البرونزية للمهور مع المهر «دي شيماز» وهو من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «ليدي فيرونيكا»، وسجل إنتاج مربط دبي مزيداً من الإنجازات الذهبية في البطولة مع المهر المملوك لمربط الشيخ الفلسطيني «دي مزيان» وهو من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي مزايا».

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