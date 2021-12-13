«شرطة دبي 3» و«أبوظبي 5 و4» يحتكرون صدارة «الزوارق السريعة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

احتفى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، بالوفود المشاركة في منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات)، الجولة الختامية من بطولة العالم 2021، التي استضافها النادي في شواطئ جميرا على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 12 زورقاً على متنها 24 متسابقاً من مختلف قارات العالم.

وقال بيان صحافي: «شهد الحفل الذي أقيم في فندق ويستن الميناء السياحي مراسم تتويج أبطال الموسم في بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات)، التي أقيمت جولتها الأولى في الفجيرة، ثم انتقلت إلى دبي مع جولة الختام، حيث شملت المنافسات خمسة سباقات رئيسة، ومثلها لأفضل زمن».

وتسلم طاقم فريق شرطة دبي 3، بقيادة الثنائي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي، الميدالية الذهبية لبطل النسخة العالمية العاشرة من قبل الدكتور رافئيلي كيولي، رئيس الاتحاد الدولي (يو أي إم)، إضافة إلى الكؤوس الخاصة من قبل محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي

كما تم تقليد طاقم زورق أبوظبي 5، بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري، ميداليات المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة العالم، ثم فريق زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشن تورنتي، الذي احتل المركز الثالث في الترتيب العام.

ورافق الحفل أيضاً مراسم تتويج الزوارق المتفوقة في الترتيب العام لمنافسات سباق أفضل زمن على مدار جولتي البطولة، والذي ظفر به زورق أبوظبي 5، بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري، بينما حل ثانياً زورق موناكو 6، بقيادة الثنائي الإيطالي ماثيو نيكوليني وتوماسو بولي، وجاء ثالثاً زورق أبوظبي 4، بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي.

كما تم تكريم مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وأندية أبوظبي والشارقة والفجيرة الدولية للرياضات البحرية، إضافة إلى الاتحاد الدولي (يو أي إم)، ممثلاً في اللجان التنظيمية المشاركة في تنظيم الحدث واللجنة المسؤولة على تنظيم سباقات بطولة العالم (إكس كات) ودي مارين، إضافة إلى عدد من الشركاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news