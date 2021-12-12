«حتّا - إكسبو».. أحدث سباق على روزنامة بطولة السلم للدراجات الهوائية

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

كثفت اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحضيراتها تمهيداً لانطلاق النسخة السادسة بسباق الهواة الإماراتيين الرجال «سباق الخمسين»، بعد غد.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة إنه «تم اعتماد تسمية سباق النسخة السادسة بـ(سباق الخمسين)، ضمن احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، ليكون باكورة الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، للبطولة التي تعد الأكبر والأغلى في العالم من نوعها لسباقات الهواة للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل».

وتقام أغلب سباقات النسخة السادسة الرئيسة بمنطقة سيح السلم في دبي، فيما يبدأ سباق النخبة من منطقة حتّا الرائعة، وينتهي في قلب «إكسبو دبي»، يوم التاسع من يناير، للاحتفاء بإقامة هذا الحدث في دانة الدنيا.

وجاء في البيان الصحافي: «تضع اللجنة المنظمة حالياً اللمسات الأخيرة على قائمة المشاركين، وذلك بناءً على نتائج النسخة الماضية، على أن تكون مسافة السباق 150 كلم بمنطقة سيح السلم، فيما ستتم إقامة قرية البطولة في مدينة دبي العالمية للقدرة، التي ستكون مقراً لقرية البطولة للمرة الأولى».

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل في سباق عام الخمسين الصحراوي، المقررة إقامته يوم 23 ديسمبر الجاري، إذ سيكون باب التسجيل مفتوحاً حتى 15 الجاري.

وسيكون سباق الخمسين الأول من بين ثمانية سباقات رئيسة هذا الموسم، يليه يوم 23 سباق عام الخمسين الصحراوي، فيما يقام في التاسع من يناير المقبل سباق حتّا - إكسبو النخبة للرجال، وهو أحدث سباق على روزنامة البطولة، ثم سباق اليوبيل الذهبي في 18 يناير المقبل، يعقبه سباق عام الخمسين للهواة (سيدات)، ويقام يوم 26 من الشهر نفسه، يليه سباق عام الخمسين الصحراوي للإماراتيين والمقيمين في الدولة من الرجال، في الثالث من فبراير المقبل، ثم سباق عام الخمسين للهواة الإماراتيين الرجال يوم 13 فبراير المقبل، على أن يكون الختام بسباق السلم النخبة سيدات يوم 14 من الشهر ذاته.

من جانبه، أعرب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، عن الفخر بأن «تكون بطولة السلم إسهاماً في الاحتفالات الوطنية بعيد الاتحاد الخمسين، وبتنظيم (إكسبو 2020 دبي)»، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده منطقة حتّا لاستقطاب أهم وأكبر المنافسات الرياضية.

وقال في تصريحات صحافية: «النسخة السادسة من البطولة ستكون حافلة بالعديد من السباقات الجديدة المهمة، التي تمثل تطويراً مهماً للبطولة وبما يواكب الرؤية والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وجّه بأن يكون الحدث أكثر من مجرد سباق تنافسي، ورسالة للمجتمع بأكمله لتأكيد مكانة الرياضة ودورها في المجتمع».

وأضاف: «نهدف كذلك من خلال تلك البطولة المشاركة في الاحتفالات الوطنية بعيد الاتحاد الخمسين وإنجازات الوطن، ما جعلنا نطلق مسمى (سباق الخمسين) على السباق الأول للمشاركة في احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، كما أطلقنا سباق (حتا - إكسبو) الذي نتطلع من خلاله إلى إبراز منطقة حتا الرائعة، التي كانت شاهدة على الحفل الأنيق باحتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، وأن نشارك في فعاليات معرض (إكسبو) العالمي، الحدث الأهم على وجه الأرض حالياً على صعيد أعداد الزوار والمشاركة الدولية غير المسبوقة على الإطلاق».

• 150 كلم مسافة السباق الذي سيقام في منطقة سيح السلم.

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