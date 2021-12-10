«جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» على روزنامة «الفورمولا 1» حتى 2030

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مراسم توقيع تمديد اتفاقية احتضان سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا-1» لمدة 10 سنوات إضافية، بين شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات ومجموعة «الفورمولا-1»، لتستمر بذلك أبوظبي في تنظيم منافسات السباق النهائي لـ«الفورمولا-1» إلى 2030، ما يُعزّز مكانتها الرائدة عالمياً في احتضان الفعاليات الرياضية والترفيهية والسياحية.

وبعد مراسم توقيع تمديد الاتفاقية، أجرى سموّه جولة على بعض مرافق حلبة مرسى ياس، كان أبرزها مسار صيانة سيارات السباق، واطلع على أجنحة المؤسسات الراعية لهذا الحدث العالمي، كما تفقّد سموّه جاهزية مركبة سباق «الفورمولا-1»، في طرازها الجديدة لعام 2022، وأهم خصائصها الفنية.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، سيف النعيمي: «يتابع سباق الجائزة الكبرى لـ(الفورمولا-1) في أبوظبي وحلبة مرسى مئات الملايين من المشجعين والجمهور وراء الشاشات في مختلف أنحاء العالم. ويؤكد تجديد هذه الشراكة مع بطولة (الفورمولا-1)، لسنوات عدة، على عمق العلاقة التي تجمعنا، كما يعبّر عن التزامنا المستمر بتوفير تجربة لا مثيل لها عالمياً لجميع ضيوفنا في عطلة أسبوع السباق».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الفورمولا-1»، ستيفانو دومينيكالي: «سُعداء بالإعلان عن مواصلة هذه الشراكة الوثيقة مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات عن طريق هذه الاتفاقية طويلة الأمد، التي تحافظ على موقع سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي كسباق ختامي ضمن منافسات بطولة العالم لـ(الفورمولا-1) حتى عام 2030، ونتطلع للسباق الختامي لهذا الموسم، الذي سيكون محطة مهمة في تاريخ (الفورمولا-1)».

وأضاف: «تقدم شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات تجربة مميزة للسباق الختامي في كل موسم، والآن مع التعديلات على مسار السباق التي تسهم في زيادة الحماس والمنافسة، فإننا نتطلع لمزيد من السباقات المشوقة على حلبة مرسى ياس خلال السنوات المقبلة التي يقام فيها السباق في أبوظبي».

بدوره، قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ورئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، محمد بن سليم: «فخور جداً بالتزام الإمارات برياضة سباق السيارات، والاستثمار المستمر في تطويرها على مستوى البنية التحتية الأساسية، وإتاحة المجال للمواهب المحلية للمشاركة في المنافسات العالمية. ويوفر سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي فرصة فريدة تقدم أبوظبي على الساحة العالمية، ويؤكد موقع السباق الختامي لموسم (الفورمولا-1) للسنوات الـ10 المقبلة على التزام جميع الشركاء بتقديم الدعم الكامل لهذا الحدث».

وكان سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى قد أدرج على روزنامة المنافسات، للمرة الأولى، في عام 2009، وشهد هذا الموسم تغييرات على حلبة مرسى ياس، التي ستتوج بعد غدٍ الهولندي ماكس فيرشتابين بطلاً للمرة الأولى، أو البريطاني لويس هاميلتون لثامنة قياسية، علماً بأنهما يدخلان السباق متساويين في النقاط.

• سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» أُدرج على روزنامة المنافسات للمرة الأولى في 2009.



• أبوظبي تعلن الأحد عن هوية بطل العالم لـ «الفورمولا1» المنحصرة بين هاميلتون وفيرشتابين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news