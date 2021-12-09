مفاتيح الفوز الثامن بيد هاميلتون في سباق «مرسى ياس»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يطلب السائق البريطاني، لويس هاميلتون، قائد فريق «مرسيدس إيه إم جيه»، تأكيد جدارته كأكثر السائقين فوزاً على حلبة مرسى ياس، حين يخوض بعد غدٍ، سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» خاتمة جولات بطولة العالم لسباقات «الفورمولا1»، بطموح تحقيق انتصاره السادس على هذه الحلبة بعد انتصاراته أعوام 2011 و2014 و2016 و2018 و2019، الذي سيضمن له انتزاع لقب بطل العالم للمرة الثامنة في مسيرته.

ويواجه هاميلتون السائق الأكثر نجاحاً بتاريخ «الفورمولا1» وصاحب رصيد 103 انتصاراً في مسيرته، تحديات كبيرة في القدرة على مواصلة تحقيق الانتصارات في حلبة مرسى ياس، خصوصاً من قبل بطل نسخة العام الماضي في ياس ومتحديه في بطولة العالم للموسم الحالي الهولندي ماكس فيرشتابين سائق فريق «ريد بُل» الذي يدخل السباق متشاركاً صدارة الترتيب العام مع هاميلتون برصيد 369.5 نقطة لكل منهما، في سيناريو من الإثارة لم يحدث سوى لمرة واحدة بتاريخ «الفورمولا1» وذلك في عام 1974، حين دخل المتنافسين على لقب العالم البريطاني جاك سيتورات، والبرازيلي إيميرسون فيتابلدي السباق الختامي وهما متشاركين بالرصيد نفسه من النقاط (71 نقطة).

ويسعى هاميلتون، بداية من اليوم في التجارب الحرة والثانية، الاستفادة من خواص حلبة مرسى ياس وإيجاد معايير الضبط المثالي التي تتماشى مع التعديلات الجديدة على مسار الحلبة، المتوقع أن تضفي مزيداً من الحماس وفرص التجاوز على مسارها البالغ طوله 5298 كيلومتراً، خصوصاً أن التعديلات تصب نسبياً في مصلحة سيارات فريق «مرسيدس إيه إم جيه»، التي يقودها هاميلتون، والتي امتازت هذا الموسم بتأديتها المتفوقة على السرعات العالية والمنعطفات السريعة، بصورة أفضل من سيارات فريق «ريد بُل-هوندا»، التي يقودها الهولندي فيرشتابين، وتملك الأفضلية على صعيد عوامل الديناميكية الهوائية على حساب السرعة، والقدرة على تجاوز المنعطفات البطيئة بصورة أفضل من منافستها «مرسيدس».

وعلى الطرف الآخر، يدخل السائق الهولندي فيرشتابين سباق مرسى ياس، بخيار وحيد يتمثل في تكرار سيناريو العام الماضي، وانتزاع فوز سيهديه لقب بطل العالم للمرة الأولى في مسيرته، ويتسلح سائق فريق «ريد بُل» بالخبرات الكبيرة الذي اكتسبها هذا الموسم، خصوصاً أن الأكثر فوزاً في سباقات 2021 برصيد تسعة انتصارات، مقابل اكتفاء هاميلتون بتسجيل الفوز في الموسم الحالي في ثمانية سباقات.

وتصل المحطة الختامية في جائزة «الاتحاد للطيران»، بعد موسم حافل من الاحداث الدراماتيكية التي جمعت هاميلتون ومتحديه فيرشتابين، في الجولات الماضية، من أبرزها تلك التي شهدتها الجولة 14 على حلبة مونزا الإيطالية، حين تعرض هاميلتون لحادث اصطدام من فيرشتابين أدى إلى انسحابهما سوياً من السباق، قبل أن تتصاعد الأجواء المشحونة حتى بين معسكر الفريقين «مرسيدس» و«ريد بُل» كان آخرها الجولة الماضية في الظهور الأول تاريخياً للبطولة على حلبة مدينة جدة السعودية، حين تبادلا السائقان الاحتكاك لأكثر من مرة، وكاد أحدهما أن يودي بانسحابهما من السباق، خصوصاً بعد اصطدام مقدمة سيارة هاميلتون بمؤخرة سيارة منافسه، قبل أن ينتزع البريطاني الصدارة والفوز بالسباق.

باقات ترقية لحضور الحفلات الموسيقية بـ 195 درهماً

يحث منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا1»، في أبوظبي، عشاق الحفلات الموسيقية من حاملي تذاكر السباق على المسارعة بالترقية إلى الدائرة الذهبية، وعدم تفويت فرصة الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المميزة لحفلات ما بعد السباق، التي تحييها نخبة من كبار نجوم الغناء العالميين، وتبدأ أسعار باقات الترقية إلى الدائرة الذهبية من 195 درهماً.

سباق استعراضي بـ 10 سيارات «جيل ثاني»

تشهد حلبة مرسى ياس حدثاً عالمياً يتمثل في الظهور الأول لسيارات الجيل الثاني المرتقبة(T-42 تاتوس فورمولا4)، حين تشارك 10 سيارات لبطولة «فورمولا4» الإمارات في سباق استعراضي، ضمن استعدادات الفرق والسائقين لانطلاقة الموسم الجديد في يناير.

فيرشتابين يأمل ضبط مثالي لسيارته.. وتنصيبه «البطل 34»

يدشن ماكس فيرشتابين، سائق فريق «ريد بُل-هوندا» الملقب بـ«الهولندي الطائر»، اليوم، على حلبة مرسى ياس، التجارب الحرة لسباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى»، الذي ينطلق بعد غدٍ، بطموح إيجاد معايير الضبط المثالي لسيارته بصورة تمنحه الأفضلية نحو انتزاع الفوز بلقب النسخة 13 في سباق أبوظبي، الكفيل في إهدائه لقب بطل العالم للسائقين في بطولة سباقات «الفورمولا1»، والانضمام إلى قائمة السائقين الثلاث الآخرين الذين أهدتهم هذه الحلبة لقب بطولة العالم، بعد كل من الألماني سيبستيان فيتيل في 2010، والبريطاني لويس هاميلتون في نسخة 2014، وآخرهم الألماني نيكو روزبرغ في 2016.

ويطمح فيرشتابين من بوابة حلبة مرسى ياس الجولة الختامية في موسم سباقات «الفورمولا1»، لأن يصبح البطل الـ34 تاريخياً في سجلات البطولة، إلا أن طموحات الهولندي تصطدم بتطلعات مشروعة لبطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق «مرسيدس إيه إم جيه» (7 ألقاب) في الفوز بالسباق أيضاً.

• سيناريو الإثارة المرتقب على حلبة ياس بين هاميلتون وفيرشتابين لم يتكرر منذ 1974.



• تعديلات حلبة ياس تصب نسبياً في مصلحة سيارات «مرسيدس إيه إم جيه».

لمشاهدة مقارنة بين أداء هاميلتون وفيرشتابين في سباقات 2021 ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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