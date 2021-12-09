انطلاق "الألعاب الحكومية 2021" في دبي وسط أجواء تنافسية عالية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم (الخميس) انطلاق منافسات الدورة الثالثة للألعاب الحكومية في قرية إكسبو بمقر "إكسبو 2020 دبي" حيث تضمنت أجندة اليوم الأول مواجهات قوية خلال جولة الألعاب المجتمعية وجولة الرجال من الجهات الحكومية على مستوى الدولة.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقوة المنافسات الافتتاحية التي تعكس التزام الفرق المشاركة بروح التحدي والعزيمة والإصرار على تحقيق أفضل النتائج، مؤكداً أنّ التحديات التسعة التي تفرّدت بالتركيز على القوة البدنية والقدرات الذهنية والتفكير الاستراتيجي في إطار رياضي تنافسي، تؤكد المكانة الريادية التي وصلت إليها دبي كقوة مؤثرة على الخارطة الرياضية.

ولفت سموه إلى أن دبي، وفي ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أصبحت في حالة نشاط دائم، لخلق الفرص وتحدي المستحيل والوصول إلى القمم في كل المجالات، ومن بينها الرياضة التي باتت أسلوب حياة وثقافة راسخة في المجتمع الإماراتي.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من دورة الألعاب الحكومية الثالثة، المُقامة برعاية رسمية من تطبيق "ماي ووش"، التصفيات التأهيلية لفرق الألعاب المجتمعية، حيث تنافس في الجولة الأولى 36 فريقاً ضمن تسعة تحديات على أربعة مسارات، وتمثل هذه الفئة إضافة نوعية تعزز زخم المشاركة المُجتمعية والروح الإيجابية للنسخة الثالثة من الألعاب الحكومية، وتعطي دفعة قوية للجهود والمساعي الرامية إلى رفع حجم مشاركة أفراد المجتمع في البطولات والفعاليات الرياضية، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية وتحسين لياقتهم البدنية وتبنّي نمط حياة صحي.

كما أُجريت خلال اليوم ذاته التصفيات التأهيلية للمجموعة الأولى لفرق الرجال من فئة الجهات الحكومية. وشهدت التصفيات منافساتٍ قويةً وحماسية، إلا أن تحديد الفرق المتأهلة لفرق الرجال سيُحسم بعد انتهاء المجموعة الثانية للفرق مع ختام اليوم الثاني من البطولة.

وتأتي الألعاب الحكومية 2021، بدعم من مجلس دبي الرياضي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومركز التداوي الطبي. وتشهد دورة هذا العام، المُقامة في قرية إكسبو من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري، العديد من الفعاليات المصاحبة والسحوبات على جوائز قيّمة للجمهور.



ويمكن متابعة المزيد من المعلومات والأخبار حول فعاليات بطولة الألعاب الحكومية 2021، عبر حسابات البطولة على منصات التواصل الاجتماعي: انستغرام، وتويتر، وفيسبوك (@GovGames)، وكذلك الموقع الإلكتروني: www.govgames.ae

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