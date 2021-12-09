نفاد تذاكر «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021 عن بيع جميع تذاكر الحدث العالمي، فيما تستعد حلبة مرسى ياس لاستقبال فعاليات ومنافسات السباق الختامي المرتقب، يوم الأحد المقبل.

وقال بيان صحافي: «شهدت تذاكر الحدث لهذا العام إقبالاً واسعاً مع عودة الجماهير إلى مدرجات وأرجاء حلبة مرسى ياس، لمتابعة مجريات الإثارة في النسخة 13 من سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1».

ويشهد السباق الختامي لبطولة العالم للفورمولا1 مواجهة حاسمة، تجمع ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول، مع لويس هاميلتون من فريق مرسيدس، إذ يصل السائقان إلى أبوظبي وفي رصيد كل منهما 369.5 نقطة، ليخوضا سباقاً حاسماً على مسار حلبة مرسى ياس بتصميمه الجديد، ليتوج من يتفوق فيه على غريمه بلقب بطولة العالم للسائقين.

على جانب آخر يشهد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021 مواجهة حاسمة، يتوج من يفوز بها بلقب بطولة العالم للفورمولا1 للسائقين في هذا الموسم، إذ يصل ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون إلى حلبة مرسى ياس برصيد متساوٍ من النقاط، بعد موسم حافل بالتشويق والإثارة، لمواجهة ختامية حاسمة. وهذه المرة الثانية في تاريخ الفورمولا1 التي يتساوى فيها المتنافسان على لقب البطولة بعدد النقاط قبل السباق الختامي، بعدما كانت المرة الأولى في عام 1974، ويحط الهولندي الطائر مع البطل المتوج بلقب البطولة في الموسم الماضي في أبوظبي، وفي جعبة كل منهما 369.5 نقطة في بطولة السائقين.

ويتصدر فيرستابن ترتيب السائقين بعد تسجيله تسعة انتصارات في موسم 2021، متقدماً على هاميلتون الذي حقق ثمانية انتصارات في الموسم الحالي، وعاد بقوة خلال السباقات الثلاثة الأخيرة مسجلاً ثلاثة انتصارات متتالية في البرازيل وقطر والمملكة العربية السعودية.

وبعد موسم حافل بالأحداث الدراماتيكية لفريق مرسيدس وسائقه المخضرم رقم 44، أتاح الأداء القوي للسائق البريطاني الوقوب على مسافة واحدة من اللقب مع ماكس فيرستابن، وفي حال سجل هاميلتون الفوز في أبوظبي فإنه يتفوق على سجل مايكل شوماخر، أحد أعظم سائقي «الفورمولا1»، مسجلاً ثمانية انتصارات بلقب بطولة الفورمولا1 للسائقين ومحتفظاً لنفسه بأكبر عدد من ألقاب البطولة في مسيرتها الطويلة الممتدة إلى 70 عاماً.

وفي حال سجل هاميلتون الفوز في أبوظبي فإنه يرفع رصيده من الانتصارات إلى 104، معززاً مكانته بعدد الانتصارات في سباقات «الفورمولا1»، ومسجلاً باسمه اللقب الخامس على التوالي في بطولة العالم للسائقين، واللقب الثامن على التوالي للصانعين لفريق مرسيدس.

وصول الفرق والمعدات إلى حلبة مرسى ياس

تزداد وتيرة الحماس في حلبة مرسى ياس مع بداية وصول الفرق ومعداتها، استعداداً للسباق الختامي لموسم «الفورمولا1»، وسباق الحسم على بطولة السائقين والفرق الذي تستضيفه أبوظبي، بعد منافسة مشوقة خاضها السائقان ماكس فيرستابن ولويس هاملتون، وفريقا مرسيدس وريد بل، على مدار موسم 2021.

وقال بيان صحافي: «مع وصول فرق (الفورمولا1) الـ10 إلى أبوظبي، تنطلق الاستعدادات رسمياً لسباق الجائزة الكبرى لـ(الفورمولا1) في أبوظبي، الذي تستضيفه حلبة مرسى ياس، حيث تعج منطقة البادوك بالحركة تأهباً للسباق رقم 22 والختامي لموسم (الفورمولا)1 لعام 2021».

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