منتخب الشباب يستعد للمشاركة بالبطولة الدولية في إسرائيل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستعد المنتخب الوطني للشباب مواليد 2003 للمشاركة في البطولة الدولية الودية الرباعية تحت 18 عاماً، التي يُنظمها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم للفترة من 12 إلى 17 الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات وإسرائيل وروسيا وألمانيا.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «تأتي مشاركة أبيض الشباب في هذه البطولة تفعيلاً لاتفاقية التفاهم التي وقعها الاتحادان الإماراتي والإسرائيلي في حفل كبير أقيم يوم 17 ديسمبر 2020 في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)».

ويفتتح المنتخب مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب إسرائيل في 12 الجاري على استاد نتانيا، ويلتقي في المباراة الثانية مع منتخب روسيا في 15 الجاري على استاد شفاييم، ثم يواجه منتخب ألمانيا على الملعب ذاته في 17 الجاري.

وتضم قائمة المنتخب الوطني التي استدعاها الإسباني فرانك أورتيغا مدرب المنتخب للمشاركة في هذه البطولة 23 لاعباً، هم: محمد خليل الحمادي (الإمارات) سيف المنهالي، خميس المنصوري، حميد المهري (بني ياس) عبدالله خيري، علي المعمري، محمد اليماحي، منصور عبدالرحيم (الجزيرة) مرزوق البدواوي (حتا) ضاري فهد، بدر السويدي ونواف جاسم (الشارقة)، أحمد مال الله، خليفة خميس، راشد محمد، سيف الجريشي، موسى البلوشي (شباب الأهلي)، سعيد المقدمي (الفجيرة) علي عبدالعزيز، جمال السعدي (النصر) عوض الكثيري، مبارك سالم (الوحدة) محمد فؤاد (الوصل).

• أبيض الشباب ينافس إسرائيل وروسيا وألمانيا على لقب البطولة الودية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news