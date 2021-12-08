تذاكر مجانية لمحبّي الغولف في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وجولة «دي بي وورلد» عن توافر تذاكر دخول مجانية لمحبي رياضة الغولف، لحضور ومتابعة جميع منافسات بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي 2022»، وذلك احتفاء باستضافة ملعب ياس لينكس أبوظبي للنسخة الـ17، التي ستقام في جزيرة ياس من 20 إلى 23 يناير 2022، في أولى محطات بطولات سلسلة رولكس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس أبوظبي في ياس لينكس، أمس، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للغولف، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في الإمارات، وتوم فيليبس رئيس الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط لجولة «دي بي وورلد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news