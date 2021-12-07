عبدالعزيز السلمان أميناً عاماً لاتحاد الطائرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة مهام الأمين العام للاتحاد إلى عبدالعزيز السلمان، مع استمراره في منصبه رئيساً للجنة الأحداث الرياضية، وذلك في الاجتماع الأول الذي عقد مساء أول من أمس، بمقر الاتحاد بدبي برئاسة عبدالله الدرمكي، وبحضور جميع الأعضاء المنتخبين في الدورة الجديدة 2020- 2024.

وقال الاتحاد في بيان صحافي: «إن مجلس الإدارة اعتمد كذلك وجود ثلاثة نواب لرئيس الاتحاد ضمن هيكل، وسمي أسامة قرقاش نائباً لرئيس الاتحاد رئيساً لجنة تنمية الموارد المالية والتسويق، والدكتور باسم النقبي نائباً رئيس الاتحاد للتمثيل الخارجي رئيساً لجنة الكرة الشاطئية، وجمال المطروشي نائباً رئيس الاتحاد للتمثيل الداخلي».

وأضاف: «جرت تسمية عوض المنصوري مديراً مالياً ورئيساً لجنة المنتخبات الوطنية، ومنصور الكتبي في منصب الأمين العام المساعد، وأسند الاجتماع رئاسة لجنة الحكام للحكم الدولي علي سالم المانع، ونورا الحمر رئيساً للجنة الكرة الطائرة النسائية والمدرسية، وعبدالله الدحيل رئيساً للجنة الفنية، وعلي مصبح بن تميم رئيساً للجنة الإعلامية».

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