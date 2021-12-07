8 ميداليات إماراتية تلمع في بطولة «إم كيه الدولية» للمبارزة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أحرز المنتخب الوطني المركز الثاني في بطولة «إم كيه الدولية للمبارزة» لسلاح الإيبيه التي استضافها مجمع حمدان الرياضي، ونظمتها أكاديمية إم كيه للمبارزة، بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للمبارزة، وشارك فيها أكثر من 100 لاعب، من بينهم أبطال أولمبيون من حملة ميداليات أولمبياد طوكيو.

وحصد لاعبو الإمارات ولاعباتها ثماني ميداليات ملونة (ذهبية وفضية وست برونزيات)، فيما تصدرت إستونيا، الترتيب العام للبطولة بثلاث ميداليات (ذهبيتان وبرونزية)، وحلت السعودية في المركز الثالث برصيد ثلاث ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية).

في فئة الناشئين للذكور، فاز سيف أحمد من نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول، تلاه ثانياً السعودي حسن عابدة، وحل في المركز الثالث كل من الروماني أندريه بورجيلة نادي ستيوه بوخارست، وصالح البلوشي من نادي الشارقة الرياضي.

وفي فئة الفتيات الناشئات فازت الإستونية لويزا نوفوسجولوفا بالمركز الأول، تلتها الإماراتية زينب الحوسني، وحلت زميلتاها شيخة الزعابي، وحبيبة مصطفى في المركز الثالث.

وفي فئة الناشئين تحت 15 سنة، فاز السعودي حسن عابد بالمركز الأول، تلاه الهندي أنفيث يالامانشيلي في المركز الثاني، وحل مازن الماهي وعلي هنايديق من نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثالث، وفي الفئة نفسها للفتيات، فازت البريطانية ستيفي دي لا أو بالمركز الأول، تلتها المصرية آيتن محمد، وحلت كل من الأميركية أنستازي كومارو والسعودية لامار حازم أرسلان في المركز الثالث.

وفي الفئة المفتوحة للرجال فاز الكازخستاني الأمير علي مازهانوف بالمركز الأول، تلاه في المركز الثاني الأوكراني إيجور ريزلين المصنف الثالث على مستوى العالم، والحائز ميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020، وميداليتين ذهبيتين في بطولتي العالم للمبارزة في سويسرا 2019، وكازان 2021، وحل كل من البلغاري بالمين ديكوف وسفيتولزار إسكروف في المركز الثالث.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات، فازت بالمركز الأول الإستونية كاترينا ليهيس المصنفة الخامسة على العالم والحائزة ذهبية الفرق وبرونزية الفردي في أولمبياد طوكيو 2020، تلتها في المركز الثاني الرومانية آنا ماريا بوبسيكو المصنفة الثانية على مستوى العالم والحائزة الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد بكين الصين 2008، وحلت الإماراتية العنود السعدي والإستونية لويزا نوفوسجولوفا في المركز الثالث.يذكر أن مجمع حمدان الرياضي يستضيف أكثر من 50 فعالية سنوياً، من بينها 20 بطولة دولية، كما يعد مقراً لأكثر من 20 أكاديمية من بينها أكاديمية إم كيه للمبارزة المنظمة للبطولة.

• لاعبو ولاعبات الإمارات حصدوا ذهبية وفضية وست ميداليات برونزية.

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