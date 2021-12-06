التعاون ينهي خدمات مدربه عارف شلنك

المصدر: محمد فاضل – رأس الخيمة

اعلن نادي التعاون الرياضي الثقافي، انهاء خدمات مدرب الفريق الأول لكرة القدم عارف شلنك، بالتراضي وبدء البحث عن مدرب جديد ليواصل قيادة الفريق خلال الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، بينما تم تكليف مساعد المدرب الحالي المغربي ادريس ريثما يتم التعاقد مع المدرب الجديد.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون عبد العزيز منقوش، لـ "الإمارات اليوم": "تم انهاء خدمات المدرب بسبب النتائج المتواضعة للفريق والتي لاتعكس طموحات النادي، والهدف من انتداب مدرب جديد هو استعادة النتائج الايجابية، ونقدم الشكر للمدرب عارف للجهود التي بذلها في الفترة الماضي، ونتمنى له النجاح في المرحلة المقبلة".

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