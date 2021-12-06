3 سيناريوهات لتأهّل الأبيض بكأس العرب.. وقرعة متوقعة لمصر والجزائر

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

ينتظر المنتخب الوطني خلال مباراته مع تونس، اليوم، ثلاثة سيناريوهات للتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

ويحتل الأبيض صدارة المجموعة الثانية من البطولة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على سورية 2-1 وموريتانيا 1-صفر، وسيضمن التأهل متصدراً إذا فاز أو تعادل مع نسور قرطاج، ليلاقي في الدور الثاني وصيف المجموعة الأولى من بين منتخبات العراق والبحرين وسلطنة عُمان.

كما سيحظى الأبيض بفرصة التأهل في حالة خسارته أمام تونس بهدف واحد فقط، فيما سيودّع البطولة، إذا خسر بفارق أكثر من هدف، شريطة أن تفوز سورية على موريتانيا.

وتقضي لوائح بطولة كأس العرب، بأنه في حالة إذا ما تساوى ثلاثة منتخبات في رصيد النقاط، تُلغى نتائج المنتخب صاحب المركز الرابع، ويُحسم التأهل بفارق المواجهات المباشرة بينها.

وكانت أربعة منتخبات قد حجزت مقعدها في الدور ربع النهائي، وهي قطر، الدولة المستضيفة والمغرب والجزائر ومصر، فيما ودّع منتخبا السودان وموريتانيا البطولة قبل جولة الختام اليوم.

وعلى الرغم من تأهل مصر والجزائر للدور الثاني، إلا أن مواجهتهما غداً تبقى حاسمة لتحديد بطل المجموعة الرابعة، لضمان الابتعاد عن المغرب في ربع النهائي.

ويتساوى «الفراعنة» و«محاربو الصحراء» في النقاط والأهداف، وقد تتدخل القرعة بينهما لتحديد المتصدر للمجموعة في حالة إذا انتهت المواجهة بالتعادل بأي نتيجة.

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