«قيصر دي فلقاس» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في تونس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ظفر المهر «قيصر دي فلقاس»، العائد لإسطبلات نجيب جبابلي، بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية، في محطتها التونسية الـ12، التي أقيمت في مضمار قصر السعيد الرملي، يوم الأحد الماضي.

وينحدر المهر «قيصر دي فلقاس» من نسل كندار دي فلقاس وشيام البدر، بإشراف المدرب منجي مرداسي، وقيادة الفارس ثيبولت سبيشر، كما شهد السباق، الذي أقيم ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، مشاركة 16 خيلاً تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس، للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

وقطع البطل مسافة السباق بزمن 2:25:00 دقيقة، وتفوق بفارق خمسة أطوال عن أقرب منافسيه «جاهد» لإسطبلات المؤدب، بإشراف الصحبي الراجحي وقيادة الاكس روسال، فيما حلّ بالمرتبة الثالثة «عراق» لإسطبلات صلاح بكوري، بإشراف صبري القاسمي وقيادة أيمن النفزي.

من جهته، توجه مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني، بالشكر والتقدير للقائمين على تنظيم سباق المحطة التونسية.

وقال الرحماني: «نفخر بالنجاحات الكبيرة والمبهرة التي يسجلها الحدث في كل محطاته وسباقاته العالمية والعربية، وهو ما يؤكد السمعة المرموقة والثقة الدولية برسالة الإمارات السامية، وأهدافها الطموحة لدعم مسيرة الخيل العربية لمراتب متقدمة، ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الوطني الأصيل».

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