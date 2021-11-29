راشد بن حميد: شهداء الإمارات مصدر إلهام للشعب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن يوم الشهيد علامة مضيئة في تاريخ دولتنا العزيزة القوية المتقدمة، ومناسبة نستذكر فيها ما قدمه شهداؤنا من تضحيات وبطولات وفاء لوطنهم وأمتهم، مشيراً إلى أن الأجيال الحالية والمقبلة تستلهم من تضحيات الشهداء دروس التفاني والإخلاص للوطن وقيادته.

وقال في تصريحات صحافية: «إن الاحتفال بيوم الشهيد الإماراتي مناسبة لتخليد تضحيات الشهداء التي قدموها في سبيل الدولة ورفعتها وكرامتها»، مؤكداً أن «شهداء الإمارات أوسمة فخر على صدورنا، وهم مصدر إلهام لشعبنا وللأجيال المتعاقبة». وأضاف رئيس الاتحاد بأن «الشهداء يمثلون أصدق عناوين الولاء والوطنية لأنهم ضحوا بأرواحهم فداء للوطن».

وأكمل: «نقف اليوم بكل إجلال وتقدير أمام التضحيات العظيمة لشهدائنا, وُنعبّر عن امتناننا ووفائنا لأرواحهم ولما قدموه من أجل الإمارات وقيادتها وشعبها وتاريخها»، مشيراً إلى أن «شهداء الدولة سبيقون خالدين في ذاكرة التاريخ الإماراتي، وهم خير محفز على التضحية والعمل والعطاء من أجل وطن التعايش والتسامح والازدهار والرقي».

واختتم تصريحه بالقول: «المجد والخلود لشهدائنا الأبرار».

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الكرة محمد الظاهري إن «الشهداء شعلة أزلية تنير دروب المجد لشعبنا وأمتنا.. تضحيات الشهداء محط تقدير كل إماراتي وإماراتية، وستُكتب بأحرف من نور في التاريخ الإنساني».

وأضاف: «في هذا اليوم العظيم، نتذكر بالفخر كل شهيد وهب نفسه للوطن الغالي، فهذه التضحية رمز للوطنية والوفاء والإخلاص للوطن ولقيادته الرشيدة».

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