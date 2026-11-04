حمدان بن محمد: عَلَم الإمارات عنوان قصة نجاح أبهرت العالم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن عَلَم الإمارات سيظل الشعار الذي يجسد أسمى معاني الانتماء الوطني، ويجمع أبناءه تحت راية واحدة، مصطفّين خلف قيادة أرادت لهم أن يكونوا دائماً في أعلى مراتب الرفعة، وأن يكون وطنهم مصدر إلهام للعالم في كيفية بناء الإنسان، وصون كرامته، وضمان أسباب سعادته ونجاحه.

وقال سموه، في تصريح بمناسبة يوم العَلَم، الذي يحل في الثالث من نوفمبر كل عام، إن «عَلَم دولة الإمارات سيظل دائماً عنواناً لقصة نجاح أبهرت العالم، وسيبقى راية عزة وكرامة يرفعها شعب لا يعرف المستحيل، ورمزاً لعهدنا المتجدد بأن نظل أوفياء للوطن، مستعدين في كافة الأوقات للدفاع عن سيادتنا ومكتسباتنا، ماضين بثقة في مسيرة البناء والتقدم المباركة التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون».

وأضاف سموه: «الاحتفاء بهذه المناسبة هو تأكيد لتمسكنا بالثوابت والقيم التي قام عليها بنيان الاتحاد، واضعين نصب أعيننا إعلاء مصلحة الإمارات في كل وقت وحين، فالعَلَم الذي يجمعنا تعززت مكانته بوعي أبناء الإمارات أن مستقبل الوطن مسؤولية مشتركة يحملها الجميع، كل من موقعه ومجال عطائه».

وقال سموه: «لقد كان حضور عَلَم دولتنا أينما حل حول العالم بشير خير وطمأنينة، لاسيما مع حرص الإمارات الدائم على الوفاء بكامل التزاماتها الدولية تجاه بسط مقومات الأمن والاستقرار، إذ لا يفوتني في هذه المناسبة أن أوجّه تحية إجلال وتقدير لأبطال قواتنا المسلحة الباسلة الذين يضطلعون بمسؤولية الدفاع عن أمن الإمارات وسيادتها، ويجسدون في أداء واجبهم أسمى معاني التضحية والانضباط والوفاء، متذكرين بكل الوفاء كل ما قدموه من تضحيات في سبيل أن يبقى عَلَم الإمارات عالياً خفاقاً، وبكل ما لهم من إسهامات مشهود لها بالكفاءة في دعم جهود حفظ السلام والعمل الإنساني والإغاثي في مناطق مختلفة من العالم».

وأضاف سموه: «بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تواصل دولة الإمارات تأكيد نهجها كوطن ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان، ودولة تُعلي قيم التعايش والتفاهم، وتؤمن بأن الاستقرار هو عماد التنمية، وأن السلام هو الطريق الأمثل الذي تسلكه الشعوب نحو المستقبل».

واختتم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتأكيد أن الحفاظ على أمن الإمارات واستقرارها، ومواصلة إرساء ركائز رفعتها، مسؤولية وطنية يحملها الجميع بكل ولاء وانتماء، بينما يظل عَلَم الإمارات خفاقاً يكلل هامات أبنائها، ويحفزهم على اقتحام مجالات طموحة جديدة، وإثبات تفوقهم في ما هو قائم منها، مؤكدين جدارتهم بالمشاركة في صنع مستقبل أفضل لوطنهم وللعالم من حولنا.