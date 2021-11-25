ماراثون أدنوك أبوظبي يحتفل اليوم بالنسخة الثالثة وبمشاركة قياسية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات النسخة الثالثة لماراثون أدنوك أبوظبي، بمشاركة قياسية تصل إلى 12 ألف متسابق ومتسابقة يمثلون نخبة عدّائي العالم، إلى جانب عموم فئات المجتمع الذين يشاركون في الحدث الاستثنائي الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وفي ظل إجراءات احترازية وتدابير وقائية وأعلى معايير السلامة.

ويقام الماراثون للعام الثالث، بشعار «اركض في أبوظبي»، وبالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين، حيث سينطلق الماراثون الفردي لمسافة 42.2 كم، والماراثون الزوجي - تتابع 42.2 كم، وسباق أصحاب الهمم على الدراجات الهوائية، وذلك بتمام الساعة 5:45 صباحاً من أمام المقر الرئيس لـ«أدنوك» على كورنيش أبوظبي. وهذا بجانب السباقات المجتمعية المصاحبة، بسباقي 10 كم و5 كم و2.5 كم. وينطلق مسار ماراثون أدنوك من أمام المقر الرئيس لشركة «أدنوك» المطل مباشرة على صرح زايد المؤسس.

الجدير بالذكر أن الجوائز الإجمالية للحدث تبلغ 300 ألف دولار أميركي (1.1 مليون درهم إماراتي)، منها 50 ألف دولار (183.500 ألف درهم إماراتي) لبطلَي السباق الرئيس للرجال والسيدات.

وأشاد رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير الخييلي، بالجهود المميزة التي يقدمها مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ودورهما الداعم لماراثون أدنوك أبوظبي، الذي يقام سنوياً بأهداف تعزيز نمط الرياضة وتحسين لياقة عموم فئات المجتمع، بما يدعم مؤشر جودة الحياة في أبوظبي، مؤكداً في تصريح صحافي أن مثل هذه المبادرات تسهم في تحفيز فئات المجتمع على المشاركة والتفاعل في كل الأنشطة والفعاليات، بما يقودنا لتحقيق ثقافة صحية رياضية مستدامة للجميع تعزز نمط الحياة اليومية، وترفع نسب الوعي بأهمية الرياضة في مواجهة التحديات والمعوقات الصحية.

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