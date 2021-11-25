خروج بطلتين سابقتين والمصنّفة الثانية.. أبرز مفاجآت «الحبتور لتنس السيدات»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهدت منافسات بطولة الحبتور الدولية الـ24 لتنس السيدات، مفاجآت من العيار الثقيل، حيث وعلى مدى 130 دقيقة، حولت الصربية ألكسندرا كرونيش خسارتها في المجموعة الأولى إلى فوز على منافستها الرومانية آنا بوجاند المصنفة الخامسة في البطولة وحاملة لقب نسخة 2019، لتفوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. وفي ثانية المفاجآت، نجحت البلغارية المتأهلة من التصفيات ايزابيلا سينكوفا في الفوز على المصنفة الثانية الصينية سيسيه زهانج بمجموعتين دون رد.

وفي أبرز النتائج الأخرى، فازت المصنفة الأولى الصينية شوي جانج على الهندية انكيتا راينا بمجموعتين دون رد، كما تفوقت البيلاروسية يوليا هاتوكا على البطلة السابقة للبطولة الأوكرانية كاترينا بمجموعتين دون رد. وفي مباراة ماراثونية امتدت لنحو ساعتين و40 دقيقة نجحت اليابانية مايوهيبي في الفوز على منافستها العنيدة الروسية أوكسانا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وعلى مستوى الزوجي، فاز المصنف الثاني والمكون من الأوكرانية كاترينا بوندا رينكو والبيلاروسية ليدزيا ماروزافا على الزوجي المكون من لاعبة تايبيه جوانا جارلاند وزميلتها لينا جلوشكو بمجموعتين دون رد، كما فاز الزوجي الروسي انستاسيا زخاروفا وأنجلينا جابوفا على الهولندية ببيان شوفس والبريطانية ايدن سلفا بمجموعتين دون رد.

• البلغارية سينكوفا فازت على المصنفة الثانية الصينية زهانج.

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