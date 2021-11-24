نادي دبي لسباق الخيل ينظم أمسية "اليوبيل الذهبي" احتفالاً باليوم الوطني الـ50

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن تنظيم أمسية "اليوبيل الذهبي" في مضمار ميدان العالمي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع موعد الأمسية الثالثة لهذا الموسم في المضمار العالمي، حيث سيضم برنامج الاحتفال سبعة أشواط مميزة برعاية القوات المسلحة والوحدات العسكرية في الدولة وبمشاركة أبناء شهداء الوطن الأبرار الذين سيقدمون الجوائز في الأمسية للفائزين بجانب ممثلي القوات المسلحة والوحدات العسكرية.

وتأتي السباقات السبعة لتحمل اسم كل إمارة من إمارات الدولة، حيث سيدشن الأمسية السباق الأول الافتتاحي شوط "أبوظبي" برعاية القوات البرية، يليه الشوط الثاني "دبي" برعاية القوات البحرية، الشوط الثالث "الشارقة" برعاية القوات الجوية والدفاع الجوي، الشوط الرابع "عجمان" برعاية حرس الرئاسة، الشوط الخامس "أم القيوين" برعاية الطيران المشترك، الشوط السادس "رأس الخيمة" برعاية قوة الاحتياط ثم أخيراً مسك الختام في الشوط السابع "الفجيرة" برعاية هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. كذلك ستشهد الأمسية تنظيم احتفالات وطنية تتضمن العديد من الفعاليات الرائعة منها مسابقة أفضل زي إماراتي للذكور والإناث من مختلف الأعمار إضافة إلى غيرها من الفقرات المميزة احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

فخر واعتزاز

وفي هذه المناسبة أعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، عن فخره واعتزازه بإحياء اليوم الوطني على مضمار ميدان عبر أمسية "اليوبيل الذهبي"، حيث سيكون الحدث بمثابة عرس وطني رياضي يحتفي بنصف قرن من الإنجازات التي تحققت على مدار 50 عاماً منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على الإمارات قيادة وحكومة وشعباً التقدم والرخاء والازدهار والأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم " أن نادي دبي لسباق الخيل حريص على المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية والمجتمعية خاصة في هذه الأمسية الوطنية التي ستجمع أهل الفروسية ومحبي سباقات الخيل في يوم وطني يتنافس فيه الجميع لنيل أغلى الألقاب التي تحمل أسماء كل إمارة في دولتنا الحبيبة، كما تمثل رعاية القوات المسلحة والوحدات العسكرية ومشاركة أبناء شهداء الوطن الأبرار في الحفل، لمسة وفاء وعرفان في هذا اليوم العظيم لكل من يبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن وأمنه".



احتفال تاريخي

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، أن الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمثابة احتفال تاريخي لمسيرة التنمية والنهضة التي سطرت من خلالها الدولة العديد من الإنجازات في مجال العالمية، أبرزها استضافة معرض "اكسبو 2020 دبي" الحدث العالمي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ونجاح رحلة إطلاق "مسبار الأمل" في أول مهمة عربية إلى المريخ لدراسة الطقس والمناخ في الكوكب الأحمر إلى جانب العديد من الإنجازات العالمية الأخرى.

ويعتبر الثاني من ديسمبر محطة فارقة وعظيمة في مسيرة الوطن وأبنائه، نستشرف من خلال هذا اليوم طموحات المستقبل ونستكمل مسيرة البناء والتنمية بعد نصف قرن من الريادة والنجاح على قيام الاتحاد الذي أرسى دعائمه المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وإخوانهما حكام الإمارات.



أجمل زي وطني

وسيتم الإعلان خلال أمسية اليوبيل الذهبي، عن خمسة فائزين بجوائز نقدية وعينية في مسابقة أفضل زي إماراتي، ووجهت إدارة نادي دبي لسباق الخيل، دعوة لكل الراغبين في المشاركة من مختلف الأعمار من الذكور والإناث.

وتأتي رعاية القوات المسلحة والوحدات العسكرية للحفل، تكريماً لما تقدمه قواتنا المسلحة الباسلة من أروع آيات التضحية والفداء، وبما تسطره من بطولات وما تحققه من إنجازات مشرفة في كل المهام الموكلة إليها داخل الدولة أو خارجها.

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