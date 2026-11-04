محمد بن راشد: حفظ الله الإمارات وشعبها.. وأبقى عَلَمها عالياً خفّاقاً أبد الآبدين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن يوم العَلَم يمثل مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته دولة الإمارات من إنجازات، والاعتزاز بمسيرتها، والعهد بمواصلة العمل ليبقى علم الدولة شامخاً ومجدها متجدداً وطموحاتها بلا حدود.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة الاحتفال بيوم العَلَم: «في يوم العلم نرفع رايتنا فخراً بما بنيناه واعتزازاً بما حققناه، وعهداً بأن يبقى علمنا شامخاً ومجدنا متجدداً، وطموحاتنا بلا حدود. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام عزّها واتحادها، وأبقى علمها عالياً خفّاقاً أبد الآبدين».

وشهدت دولة الإمارات، أمس، احتفالات رسمية وشعبية بمناسبة «يوم العَلَم»، حيث رفع علم الدولة وخفق عالياً شامخاً فوق مقار الوزارات والجهات الرسمية، والمدارس والجامعات والمنازل، ومختلف المباني في أنحاء الدولة كافة، ويعد «يوم العَلَم» مناسبة وطنية سنوية يعبّر فيها سكان الإمارات، من مواطنين ومقيمين، عن الانتماء والولاء للدولة وقيادتها، والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد دعا جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات كافة في الدولة إلى رفع العَلَم، يوم الثالث من نوفمبر الجاري، تعبيراً عن تلاحم الشعب والتفافه حول علمه، وتجسيداً لقيم الاتحاد والانتماء والوفاء للوطن وقيادته. وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «الإخوة والأخوات نحتفي في الثالث من نوفمبر بلحظة وطنية مهمة، تجسد محبتنا وفخرنا وولاءنا لوطننا، نحتفي بيوم العَلَم.. ندعو الجميع مواطنين ومقيمين، مؤسسات ووزارات، مدارس وجامعات، بيوت في كافة الإمارات لرفعه عالياً شامخاً عزيزاً خفاقاً في سماء بلادنا. لحظة وطنية واحدة يقف فيها الوطن وأبناء الوطن أمام رمز عزتنا ومجدنا، نفديه بأرواحنا ونبذل من أجل رفعته حياتنا ودماءنا. عاش الوطن وعاش العَلَم».

وتجسد المناسبة مشاعر التعايش والسلام بين أبناء الوطن والمقيمين، وترسخ صورة الإمارات منارة للتعايش والتسامح في المنطقة، حيث يشارك الرجال والنساء والشباب والأطفال من الجنسيات كافة في هذا اليوم الأغر، بالتعبير عن حبهم لدولة الإمارات.

محمد بن راشد:

• في يوم العَلَم نرفع رايتنا فخراً بما بنيناه، واعتزازاً بما حققناه، وعهداً بأن يبقى عَلَمنا شامخاً، ومجدنا متجدداً، وطموحاتنا بلا حدود.