سعيد آل مكتوم يفوز بذهبية رماية الأطباق في بطولة الإمارات الشاملة

المصدر: وام

توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بطلا لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» ضمن بطولة الإمارات الشاملة باكورة نشاط الاتحاد للموسم الجديد بعد التعافي من جائحة «كوفيد - 19».

وفاز الشيخ سعيد بن مكتوم بالمركز الأول وذهبية وكأس البطولة لتكون مسك الختام بعد منافسة قوية ومثيرة بين ثلاثي منتخبنا الوطني الشيخ سعيد بن مكتوم (57 طبقا ) ومحمد حسن الذي حل وصيفا (54 طبقا) وقدم أداء مميزا ونال الميدالية الفضية فيما حل سيف بن فطيس في المركز الثالث ( 44 طبقا) ونال الميدالية البرونزية وتبعهما في المركز الرابع عبيد مصبح بن ضاوي العائد بعد غياب بقوة (25طبقا) ثم رشيد البلوشي خامسا برصيد (22 طبقا) ثم الرامي الواعد سالم أحمد بن حم سادسا.

وعقب الختام قام عبد الله سالم بن يعقوب الزعابي وسعيد بن محمد القاسمي ومبارك العرياني بتتويج الفائزين في البطولة وتكريم الحكام الذين أداروا المنافسات.

وأعرب الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم عن سعادته بالفوز.. وقال إن الكل فائز لأن عودة النشاط في حد ذاته مكسب للجميع سيما وأن منتخبنا مقبل على مشاركة مهمة وهي دورة ألعاب الخليج المزمع إقامتها في الكويت بداية العام المقبل.. وهنأ اتحاد الرماية على نجاح التنظيم كما هنأ الفائزين والفائزات.

من ناحيته أشاد بطل الإمارات المتوج بالرامي الواعد سالم بن حم.. مؤكدا أنه خامة طيبة يمكن صقلها ليصبح رافدا جيدا للمنتخب الوطني شريطة أن يواظب على التدريب.

من جانبه وجه عبد الله سالم بن يعقوب الزعابي الأمين العام للاتحاد الشكر والتهنئة إلى الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم على مشاركته والشكر موصول إلى الشيخ جمعه بن دلموك آل مكتوم رئيس فريق فزاع للرماية والشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم اللذين شاركا في منافسات التراب.. موجها الشكر إلى أسرة نادي العين للفروسية والرماية والجولف التي احتضنت البطولة مهنئا الفائزين.

وأشار الزعابي إلى أن البطولة المقبلة «بطولة اليوم الوطني» ستقام خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر المقبل في نادي العين.

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